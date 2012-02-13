جشنواره فروش فوق العاده کالا در فروشگاه های بزرگ آغاز شد

علیرضا جیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قبل از برپایی نمایشگاه های ایام پایانی سال، فروش کالاهای مورد تقاضای مردم استان درجشنواره فروش فوق العاده در فروشگاه های بزرگ این استان آغاز شده، اظهار داشت: کالاهای مورد نیاز مردم با تخفیف پنج الی 15 درصدی در فروشگاه های بزرگ این استان اغاز شده است.

وی افزود: در حال حاضر فروشگاه های که فروش فوق العاده دارند به صورت پارچه نوشته و پلاکارد در سطح این استان مشخص هستند.

جیلان با بیان اینکه فروشگاه های ایرانیان، اتکا، 15 خرداد، رفاه، بسیجیان دارای جشنواره فروش فوق العاده برای عرضه کالاهای اساسی مردم را دارند، بیان داشت: این فروش تا پنج روز آینده در استان وجود دارد.

معاون داخلی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان چهار محال و بختیاری گفت: همزمان با نمایشگاه فروش فوق العاده واحد های صنفی نیز با تخفیف پنج الی 15 درصد کالا های اساسی را عرضه می کنند.