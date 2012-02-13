"هیچ چیز شبیه هیچ چیز نیست" در یاسوج به روی صحنه رفت

مهدی ابدالی به خبرنگار مهر گفت: این نمایش کاری از گروه اوستاست که به نویسندگی و کارگردانی "سجاد نادریان" از دیروز یکشنبه در سالن پلاتوی حسین پناهی یاسوج بر روی صحنه رفته است.

وی بیان کرد: نمایش "هیچ چیز شبیه هیچ چیزنیست" تا 30 بهمن ماه جاری در یاسوج اجرا می شود و پذیرای علاقمندان به هنر تئاتر است.

ابدالی عنوان کرد: بازیگران این نمایش عبارتند از مرتضی خادمی، محبوبه درخشنده، فاطمه صادقی، آرش تابان سیرت و یوسف رمضانی.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد هدف از اجرای عمومی این نمایش را حمایت از گروههای نمایشی استان و روشن نگه داشتن چراغ تئاتر شهرستانها عنوان کرد و بیان داشت: پیش از این نمایشهای "چاقوی دم کرده شب"، "کابوس های سرمه ای اسبی که آزار گرفته بود" و "شاه لیر" به اجرای عمومی پرداختند.

ابدالی تصریح کرد: در سالهای گذشته تئاتر شهرستانها مختص به جشنواره ها و در سایر فصول سال تعطیل بود.

وی افزود: در رویکرد جدید وزارت ارشاد تئاتر شهرستانها به اجرای عمومی گذاشته می شوند که این در فعال کردن گروههای نمایشی و رشد تئاتر شهرستان تاثیر زیادی داشته است.