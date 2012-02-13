30 هزار کشاورز از تسهیلات تامین نهاده های کشاورزی استفاده کردند

مهدی جهان نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان دی ماه بیش از30 هزار نفر از تسهیلات تامین نهاده هایی چون بذر کود و سموم استفاده کرده اند.
وی یادآورشد: بانک کشاورزی استان کرمان در سال گذشته بیش از 98 درصد تسهیلات خود را در حوزه کشاورزی پرداخت کرده است و بقیه تسهیلات در دیگر زمینه ها بوده اند.
جهان نجاتی بیان داشت: دیگر بانک های تجاری موظفند 25 درصد تسهیلات خود را در حوزه کشاورزی بپردازند.
این مسئول اظهار داشت:80 درصد نیاز کشاورزان در بخش های مختلف در سطح استان کرمان با مراجعه به شعب بانک کشاورزی نیازهای خود را مرتفع کرده اند و بانک برای هر یک از نیازهای تمام کشاورزانی که مراجعه کنند مشکلی در پرداخت ندارد.
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