خراسان رضوی با بحران کمبود منابع آبهای زیر زمینی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اعلائی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم "طرح فرهنگی، دانش آموزی نجات آب کشاورزی" اظهار داشت: نسبت بارش در خراسان رضوی نسبت به سطح بارندگی در کشور و جهان کمتر است و جز مناطق خشک است.

وی با بیان اینکه با تامین منابع مالی نمی توان آب تولید کرد، بیان داشت: خراسان رضوی در زمینه مصرف و اصراف آب جزء اولین ها در سطح کشور است به همین منظور برای مقابله با بحران کمبود منابع آبی در استان نیازمند مدیریت مصرف آب هستیم.

اعلائی با اشاره به این مطلب که باید نسل امروز نسبت به تهدید های جدی آب اطلاعات کافی داشته باشند چرا که آب منبعی تجدید ناپذیر و غیر قابل تولید است، گفت: انتقال آب از کشورهای مجاور، خلیج فارس و دریای خزر از جمله مباحث انحرافی است.

وی با بیان اینکه اوج هنر نیاکان ما در سال های گذشته سازگاری با خشکی و انتقال این فرهنگ غنی برای نسل های آینده است، گفت: متاسفانه ما در چند سال اخیرفرهنگ غنی سازگار ی با خشکی را از بین برده ایم چرا که نیاکان ما در گذشته با ساده ترین ابزار فنی ترین سازه ها را ایجاد می کرده اند.

در ادامه این مراسم رمضانعلی نیری، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار داشت: از جمله اهداف راهبردی سند تحول بنیادین درآموزش و پرورش نحوه برقراری ارتباط با خدا،مردم، خود و طبیعت است.

وی با اشاره به این مطلب که لازمه برقراری ارتباط صحیح، شناخت شاخصه های مناسب ارتباطی با طبیعت و برقراری ارتباط مناسب بامردم است، ادامه داد: بسیاری از منش های رفتاری ما نسبت به ارائه برخی از رفتار ها بویژه در زمینه مصرف آب بر اساس باورهای غلط است.