نمایشگاههای مد و لباس در شهرستانها ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه دایمی مد و لباس اسلامی- ایرانی که در ساختمان نمایشگاه برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: در بودجه سال 90 حدود یک میلیارد تومان برای کارگروه ساماندهی مد و لباس ایرانی و اسلامی اختصاص داده شد اما برای سال 91 هنوز این میزان بودجه مشخص نشده است.

حسینی درباره استفاده هنرمندان از لباسهای عرضه شده در نمایشگاه گفت: باید در نمایشگاههای مد و لباس از هنرمندان صدا و سیما و سینما بخواهیم که حضور پیدا کنند و دست اندارکاران برنامه از لباسهای ایرانی برای پوشش هنرمندان استفاده کنند.

وی به ارائه مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: زمانی که هنرمندان را به حج می روند و با رویدادهای تاریخی آشنا می شوند انگیزه ای در آنها ایجاد می شود که خودشان در این زمینه کار کنند بنابراین می توان از برنامه سازان خواست تا از این نوع پوشش برای هنرمندان استفاده کنند.