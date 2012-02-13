سطح آب دشت مشهد سالیانه یک متر کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا طاهری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم "طرح فرهنگی، دانش آموزی نجات آب کشاورزی" با اشاره به این مطلب که پایه گذار طرح نجات آب کشاورزی استان است، اظهار داشت: در حال حاضر طرح نجات آب کشاورزی به صورت ملی در سراسر کشور در حال اجرا است و برای پیشتاز بودن در طرح نجات آب کشاورزی در سطح کشور نیازمند تلاش بیشتری هستیم.

وی با اشاره به این مطلب که متاسفانه خراسان رضوی در زمینه مصرف و تولید منابع آب های زیر زمینی تعادل خود را از دست داده است، گفت: متاسفانه با حفر چاه ها و قنات ها غیر مجاز برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی در استان هر ساله سطح آب های زیر زمینی در دشت ها استان در حال کاهش است.

طاهری با بیان اینکه عمده ترین مشکل مردم در جامعه امروز تهاجم فرهنگی و اتمام آب های زیر زمینی است و ارائه راه کار مقابله با بحران آب های زیر زمینی باید متناسب با درآمد بخش کشاورزی باشد، تصریح کرد: کاهش مصرف آب کشاورزی، مصرف بهینه و حفظ منابع آب های زیرزمینی از جمله راهکارهای مقابله با بحران اتمام منابع آب های زیر زمینی است.

وی خواستارادامه یافتن طرح نجات آب کشاورزی شد، بیان داشت: میزان مصارف آب کشاورزی در خراسان رضوی 90درصد است و این در حالی است که میزان مصارف آب کشاورزی در دنیا 70 درصد است.

معاون طرح توسعه شرکت آب منطقه خراسان رضوی با اشاره به این مطلب که مسئولین مملکتی متوجه بحران آب های زیر زمینی نیستند، افزود: بزرگترین خدمت به مردم مقاوم که اصلی ترین سرمایه های نظام هستند شناسایی بدترین مشکلات مردم است.