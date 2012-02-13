افزایش کرایه شناورهای مسافری هرمزگان/ سکوت مسئولان بنادر

به گزارش خبرنگار مهر، 24روز از سانحه تلخ دریایی و جان باختن 17 تن از هموطنانمان می گذرد. اهمیت جان باختن گردشگران هرمز به حدی بود که جلسات مکرر و اتخاذ تدابیر ویژه مسئولان را در سطح استان به دنبال داشت.

یکی از این تدابیر، صدور آنی دستور ممنوعیت ترددد قایق ها و اتوبوسها در آبهای دریایی بندرعباس بود. بدیهی است که هر تغییر تبعاتی هم دارد. از سویی مرگ هموطنمان هم آنقدر دردناک بود که مسئولان را بر تصمیم خود مصمم کرد.

پس از جلسات مکرر در استان و تهران موجب شد تا ایمن سازی قایق ها و اتوبوس های دریایی در دستور کار قرار گیرد. 21 بهمن ماه مسافرانی به خاطر تعطیلات به قشم مسافرت کرده بودند، زمان بازگشت به بندرعباس با افزایش 50 درصدی بلیت شناورها روبرو شدند.

در یک اقدام قابل تامل و بدون اطلاع رسانی قیمت بلیط شناورها در مسیر بندرعباس - قشم از چهار هزار تومان به شش هزار تومان افزایش یافت که این امر اعتراض مسافران را در پی داشت تا جائیکه مسئولان را برآن داشت قیمت را به پنج هزار تومان کاهش دهند اما این افزایش قیمت همچنان برای بسیاری از مسافران، دانشجویان و کارمندانی که همچنان در مسیر قشم – بندرعباس و بالعکس در حال تردد هستند غیر معقول و سئوال برانگیز است.

آیا افزایش قیمت بلیط در زمان افزایش مسافر منطقی است، این سئوالی است که مسئولان بنادر و دریانوردی هرمزگان، تعاونی قایقداران و اتوبوسداران بندرعباس و قشم باید به آن پاسخ بگویند. این موضوع را نباید فراموش کرد که هرگونه افزایش قیمت و تغییر در ارائه خدمات باید از قبل اطلاع رسانی شود تا افرادی که قصد مسافرت دارند دچار مشکل نشوند.

از سوی دیگر این سئوال پیش می آید که آیا تغییر کرایه شناورها از چهار هزار تومان به شش هزار تومان و تغییر مجدد به دلیل اعتراض مسافران به پنج هزار تومان منطقی است، افزایش ناگهانی نرخ کرایه ها به شش هزار تومان و پس از آن تغییر به پنج هزار تومان نشان می دهد که این تغییرات غیرکارشناسی شده و همچنان جای تامل دارد از سوی دیگر ناگفته نماند که قیمتها در ابتدای امسال به دلیل هدفمندی یارانه ها افزایش یافته بود.

حسین خوشبخت مدیرروابط عمومی بنادر و دریانوردی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزایش قیمت کرایه شناورها به پنج هزار تومان را تائید اما توضیحات بیشتر را به بعد موکول کرد.

پیگیریهای خبرنگار مهر برای پاسخگویی مسئولان بنادر و دریانوردی هرمزگان بی نتیجه ماند.

خبرگزاری مهر آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مسئولان بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام می کند.