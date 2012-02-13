دو هفته برای رفع اتهامات مهلت می خواهم/ رای دادگاه سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "ورد بولتن" در گزارشی با اشاره به حضور نخست وزیر پاکستان در دادگاه برای پاسخگویی به اتهامات خود نوشت: دادگاه قانون اساسی پاکستان "یوسف رضا گیلانی" را به جرم ایجاد بحران سیاسی و بی توجهی به درخواست دادستان ها برای بازگشایی پرونده فساد مالی "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان مجرم شناخت.

گیلانی در دفاع از خود که در حضور 7 قاضی دیوان عالی انجام شد، اعلام کرد: بی گناهم و بنا به قانون اساسی زرداری از مصونیت قضایی برخوردار است.

نخست وزیر پاکستان در ادامه از قضات دیوان عالی خواست تا برای پاسخ به این اتهامات و ارائه دلایل و شواهد در این باره تا 27 فوریه (8 اسفند) به او مهلت دهند و دادگاه نیز با درخواست گیلانی موافقت کرد.

کارشناسان مسائل سیاسی دادن مهلت به گیلانی را به معنای باقی ماندن نخست وزیر پاکستان بر مسند قدرت تا روز 27 فوریه می دانند. از سوی دیگر 15 روز بعد انتخابات سنا در پاکستان برگزار می شود و باید انتخابات در فضایی آرام و به دور از تنش های سیاسی برگزار شود.

رسانه های پاکستانی گزارش دادند که گیلانی پس از خاتمه جلسه دادگاه بدون پاسخ به پرسش خبرنگاران دادگاه را ترک کرد اما سخنگوی نخست وزیر تاکید کرد که گیلانی بی گناه است و رای دادگاه یک رای سیاسی است.

وی افزود: با وجود آنکه وکلای نخست وزیر پرونده های مربوطه را در اختیار دادگاه قرار داده اند، در رای دادگاه تغییری حاصل نشده است و باید منتظر جلسه بعدی تا 27 فوریه بود.

طبق دستور دادگاه عالی پاکستان گیلانی باید از مقامات دولت سوئیس بخواهد تا پرونده فساد مالی زرداری را در خصوص پولشویی بازگشایی کنند.

اثبات این اتهام علیه گیلانی نه تنها باعث بحران داخلی در پاکستان و برگزاری انتخابات زودهنگام شده بلکه نخست وزیر به شش ماه زندان محکوم می شود و انفصال از خدمت در انتظار وی خواهد بود.

این اولین بار در تاریخ پاکستان است که نخست وزیر به اتهام عدم اجرای حکم دادگاه محکوم می شود.

دیوان عالی پاکستان، دو سال پیش از دولت این کشور خواسته پرونده فساد مالی زرداری در دهه 1990 در سوئیس را به جریان اندازد که این خواسته با تعلل دولت همراه بوده است.