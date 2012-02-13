جزئیات شناسایی اموال مازاد وزارت نیرو/ تدابیر ویژه برای فروش اوراق مشارکت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو امروز در حاشیه دیدار مشترک خود با وزیر منابع آب عراق در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با آخرین اقدامات وزارت نیرو در سال جاری برای پرداخت بدهی ها و مطالبات بخش خصوصی و عمومی گفت: در این ارتباط اقدامات مناسبی صورت گرفته است اما منابعی که وزارت نیرو در اختیار دارد از دو محل خواهد بود که یکی مربوط به فروش خدمات به مردم در زمینه آب و برق و انشعابات و دیگری از طریق بودجه عمومی و سنواتی است.

وزیر نیرو اظهار داشت: برای اینکه وزارت نیرو بتواند بدهی های خود را پرداخت کند اقداماتی را انجام داده است؛ اولا اینکه آن بخشی توسعه طرحها که می تواند اتفاق بیفتد را با سرعت کمتری دنبال می کند و دلیل آن هم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها است که به خودی خود باعث کم شدن مصرف مردم خواهد بود.

درآمد 2هزار میلیارد تومانی برقی

وی گفت: در بخش برق توانستیم 8 درصد رشد سالیانه مصرف را کنترل کنیم که این میزان با 2 درصد کاهش مصرفی که از سوی مردم اتفاق افتاد مجموعا 10 درصد شده است و وزارت نیرو می تواند از طریق صرفه جویی در مصرف منابع بخشی از برنامه های توسعه ای خود را متوقف و به پرداخت مطالبات اختصاص دهد.

نامجو خاطر نشان کرد: نگاه بعدی در خصوص پرداخت بدهی های وزارت نیرو استفاده از منابع جاری و داخلی وزارتخانه بوده که در این زمینه نیز با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها توانستیم قیمت اولیه قیمت را از 156 ریال به 264 ریال افزایش دهیم که این میزان خود باعث ایجاد 2 هزار میلیارد تومان درآمد اضافه برای وزارت نیرو شد که در مسیر پرداخت بدهی ها اجرا و توانستیم آن را محقق کنیم.

وزیر نیرو بیان داشت فکر می کنم وزارت نیرو بخش دیگری از اقدامات خود برای پرداخت بدهی ها توانست از ظرفیت های قانون بودجه سال جاری به ویژه 33، 35 و 36 آن به خوبی استفاده کند و از این طریق ظرفیت بودجه سنواتی نیز به پرداخت مطالبات پیمانکاران کمک کرد.

تهاتر 7هزار میلیارد تومان بدهی با بانکها

به گفته وی، در بند 33 قانون بودجه سال جاری تاکید شده است که دولت می تواند بدهی خود به بانکها را از طریق فروش سهام، اموال و دارایی ها تهاتر کند و توانستیم این مصوبه را از دولت اخذ کنیم و 7 هزار میلیارد تومان از بدهی به بانکها را از طریق تهاتر منتقل کنیم.

نامجو ادامه داد: این موضوع باعث شد تا وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی برای شناسایی اموال وزارت نیرو و آن بخش از دارایی هایی که قابل واگذاری به پیمانکاران وارد شوند که این موضوع نیز امکان می دهد منابع کافی و تسهیلات مورد نیاز را در اختیار شرکتها قرار دهیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه در بند 35 و 36 قانون بودجه سال جاری نیز ظرفیتهای خوبی پیش بینی شده است، گفت: از طریق فروش اموال مازاد و نیروگاه ها و تهاتر آن به پیمانکاران توانستیم بخش دیگری از بدهی ها را با مصوبه دولت پرداخت کنیم و باید گفت قبلا اجازه استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاه ها در اختیار وزارت نیرو نبوده است.

تحقق بودجه 90 در نیرو

وی خاطر نشان کرد: از این طریق نیز توانستیم بیش از 2 هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران بزرگی مانند مپنا را مشخص کنیم و در قالب فرآیند قانونی واگذاری صورت گرفت که البته مراحل نهایی آن در سازمان خصوصی سازی در حال طی شدن است.

نامجو همچنین از اجرای فرآیندهایی در خصوص پرداخت بدهی های وزارت نیرو سخن گفت و با اشاره به اینکه در سال جهاد اقتصادی بخش عمده ای از بدهی ها از طریق برداشت مستقیم منابع و یا تهاتر حل خواهد شد، گفت: بندهای مختلف بودجه سال جاری از طریق وزارت نیرو عملیاتی شد.

وزیر نیرو همچنین از فراهم شدن امکان انتشار 2 هزار و 100 میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی سازمان توسعه برق خبر داد و با بیان اینکه انتقال بدهی های وزارت نیرو به بانکها و تهاتر آن در حال انجام است، گفت: طی سالهای آینده نیز صنعت برق قابلیت و سرعت خوبی را خواهد داشت و هم اکنون از زمان ایجاد یک شبکه برق تا وارد مدار شدن آن ما یک رکورد حدود 13 ماهه داریم.

استفاده از روشهای جدید

به گفته وی، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در حوزه نیرو به دنبال ایجاد ظرفیتهای جدید نیست و ما استفاده از روشهایی مانند کاهش تلفات برق شبکه ها و بالا بردن راندمان نیروگاهها می توانیم میزان مصرف برق را کنترل کنیم.

نامجو از تلاشهایی در خصوص بهبود استفاده از انرژی برق در صنایع سخن گفت و با بیان اینکه مصرف برق خانگی در حال انتقال به سمت صنعت است، از بهره مند کردن سیستمها یاد کرد و گفت: در حال حاضر 63 هزار و 911 مگاوات برق وارد مدار شده است.

وی در ارتباط با کیفیت منابع پیش بینی شده برای توسعه آب و برق در بودجه سال آینده با اشاره به اینکه در بخش آب 19 درصد و در بخش برق 26 درصد افزایش منابع دیده شده است، اظهار داشت: می توان از این ظرفیتهای جدید برای بهره ور کردن اقدامات استفاده کرد و البته بخش خصوصی نیز باید برای سرمایه گذاری در این حوزه فعالیت بیشتری انجام دهد.

سناریوهای انرژی

وزیر نیرو در زمینه فاز دوم هدفمندی یارانه ها در حوزه آب و برق نیز با بیان اینکه 4 سناریو به صورت کلی در زمینه حامل های انرژی در ستاد هدفمندی یارانه ها که به ریاست رئیس جمهور است، بررسی می شود گفت: اینکه چه زمانی و به با چه کیفیتی فاز دوم هدفمندی اجرا شود و قیمت آب در نهایت چقدر تعیین شود در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.

نامجو در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در ارتباط با اینکه وزارت نیرو در سال جاری به دلیل تغییرات چند باره نرخ سود اوراق مشارکت از سوی سیستم بانکی نتوانسته از ظرفیت 3 هزار میلیارد تومانی بودجه در این بخش استفاده کند، گفت: این مشکلات در مقطع فعلی حل شده است و دولت نیز ظرفیت های جدیدی برای وزارتخانه ها دیده است که می توان از آن استفاده کرد.

وی با بیان اینکه برنامه جدید دولت در مورد اوراق مشارکت کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اخیرا دولت موافقت کرد که از طریق هماهنگی بانک مرکزی بتوان اوراق باقیمانده و فروش نرفته را به عنوان مطالبات پیمانکاران پرداخت کرد.