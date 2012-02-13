ارسال 550 اثر به جشنواره کوثر پرفروغ

به گزارش خبرنگار مهر، سیده معصومه طباطبایی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: جشنواره کوثر پرفزوغ عنوان جشنواره‌ای است که از سوی دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان قم ویژه خواهران سراسر کشور برگزار شده است.



وی با بیان اینکه این جشنواره از میلاد حضرت معصومه(س) فراخوان شد گفت: تا 25 دی ماه که آخرین مهلت برای ارسال آثار بوده است 550 اثر در هشت رشته و دو گروه سنی از 19 استان به دبیرخانه جشنواره رسیده است.



وی اظهار داشت: این آثار در رشته‌های مختلف مانند نقاشی، خوشنویسی و ... به دبیرخانه رسیده است.



طباطبایی بیان داشت: در رشته مقاله نویسی 85 اثر، در وبلاگ نویسی 20، نقاشی 90 اثر، عکاسی 83 اثر، خوشنویسی 90 اثر، شعر 30، آثار ابتکاری 34 و متن ادبی 25 اثر به دبیرخانه رسیده است که نقاشی و خوشنویسی در دو رده سنی بزرگسالان و کودکان برگزار شد.



57 اثر؛ راه یافته به مرحله نهایی



وی اضافه کرد: 57 اثر به مرحله نهایی راه یافتند که 19 اثر از استان قم بود و بیشترین آثار نیز مربوط به قم و خراسان شمالی بوده است.



طباطبایی با بیان اینکه برای رشته های خوشنویسی و نقاشی کارگاهی نیز برگزار خواهد شد اظهار داشت: در این رشته ها سه نفر برتر و سه نفر هم شایسته تقدیر به مرحله اختتامیه معرفی شده اند.



دیدار با آیت الله سبحانی



وی با بیان اینکه تمامی آثار درباره تبیین ابعاد معرفتی حضرت معصومه(س) است تصریح کرد: حضور در درس اخلاق آیت الله مصباح یزدی، بازدید از بیت النور و بیت امام خمینی(ره)، دیدار با‌ آیت الله سبحانی، زیارت مسجد مقدس جمکران و زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س) و بهرمندی از سخنان حجت الاسلام سعیدی از جمله برنامه‌های حاشیه‌ای این جشنواره است.



افتتاحیه این جشنواره روز پنجشنبه هفته جاری در قم آغاز و آئین اختتامیه آن نیز جمعه برگزار خواهد شد.

