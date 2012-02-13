به گزارش خبرنگار مهر، سیده معصومه طباطبایی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: جشنواره کوثر پرفزوغ عنوان جشنوارهای است که از سوی دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان قم ویژه خواهران سراسر کشور برگزار شده است.
وی با بیان اینکه این جشنواره از میلاد حضرت معصومه(س) فراخوان شد گفت: تا 25 دی ماه که آخرین مهلت برای ارسال آثار بوده است 550 اثر در هشت رشته و دو گروه سنی از 19 استان به دبیرخانه جشنواره رسیده است.
وی اظهار داشت: این آثار در رشتههای مختلف مانند نقاشی، خوشنویسی و ... به دبیرخانه رسیده است.
طباطبایی بیان داشت: در رشته مقاله نویسی 85 اثر، در وبلاگ نویسی 20، نقاشی 90 اثر، عکاسی 83 اثر، خوشنویسی 90 اثر، شعر 30، آثار ابتکاری 34 و متن ادبی 25 اثر به دبیرخانه رسیده است که نقاشی و خوشنویسی در دو رده سنی بزرگسالان و کودکان برگزار شد.
57 اثر؛ راه یافته به مرحله نهایی
وی اضافه کرد: 57 اثر به مرحله نهایی راه یافتند که 19 اثر از استان قم بود و بیشترین آثار نیز مربوط به قم و خراسان شمالی بوده است.
طباطبایی با بیان اینکه برای رشته های خوشنویسی و نقاشی کارگاهی نیز برگزار خواهد شد اظهار داشت: در این رشته ها سه نفر برتر و سه نفر هم شایسته تقدیر به مرحله اختتامیه معرفی شده اند.
دیدار با آیت الله سبحانی
وی با بیان اینکه تمامی آثار درباره تبیین ابعاد معرفتی حضرت معصومه(س) است تصریح کرد: حضور در درس اخلاق آیت الله مصباح یزدی، بازدید از بیت النور و بیت امام خمینی(ره)، دیدار با آیت الله سبحانی، زیارت مسجد مقدس جمکران و زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س) و بهرمندی از سخنان حجت الاسلام سعیدی از جمله برنامههای حاشیهای این جشنواره است.
افتتاحیه این جشنواره روز پنجشنبه هفته جاری در قم آغاز و آئین اختتامیه آن نیز جمعه برگزار خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون کانونهای خواهران دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قم از ارسال 550 اثر به جشنواره کوثر پرفروغ خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سیده معصومه طباطبایی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: جشنواره کوثر پرفزوغ عنوان جشنوارهای است که از سوی دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان قم ویژه خواهران سراسر کشور برگزار شده است.
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