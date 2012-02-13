کاندیداها از خط قرمزها عبور نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر دوشنبه در جلسه مشترک هیئتهای اجرایی، بازرسی و نظارت حوزه انتخاباتی مینودشت با ستاد انتخابات استان افزود: برگزاری انتخابات سالم با حضور حداکثری نیازمند تدبیر مدبرانه و همت و تلاش شبانه روزی است.

وی با تاکید بر چهار شعار محوری وزارت کشور در انتخابات اظهار داشت : چنانچه انتخابات را با ویژگیهای قانونمداری و امانتداری مدیریت کنید نتیجه احسن را به دست خواهید آورد و همچنین باید به گونه ای افکار عمومی را تنویر کرد که مردم به کاندیداهایی رای دهند که مدافع نظام دینی و ولایت فقیه باشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اذعان داشت: ساختار حکومتی و حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی یک ساختار قابل الگو برداری است به همین دلیل است که دولتها و ملتها به آن علاقه مند شده و به سمت و سوی این ساختار الهی رویکرد مثبت نشان می دهند.

وی ادامه داد: در کشورهای غربی که همواره شعار دموکراسی سر می دهند وقتی که بحث مشارکت عمومی پیش می آید حضور مردم در بالاترین درجه به 40 درصد می رسد آنهم با مکر و حیله اما در نظام اسلامی ما مردم با آن همه تهدید و تحریم و فشار و تبلیغات دروغین دشمنان، حماسه حضور 85 درصدی را رقم می زنند که مایه افتخار نظام است.

جمشیدی عنوان کرد: یکی از دلایل الگو بردای از نظام ما همین مشارکت گسترده عمومی و دخیل بودن مردم در سرنوشت خویش است که ملت ما به لطف الهی از آن بهره مند هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان تصریح کرد: دشمن زمانیکه متوجه می شود نظام اسلامی ما قابل الگوبرداری برای سایر ملتها و دولتهای جهان است یا باید آنرا متوقف کند یا جلوی سرعتش را بگیرد که در طول این 33 سال نقشه ها و تدابیر زیادی را در این خصوص اجرایی کردند اما به نتیجه ای جز شکست و رسوایی نرسیدند.