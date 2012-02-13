صدور 660 مجوز طرح مشاغل خانگی در روانسر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان روانسر گفت: برای 660 مورد طرح مشاغل خانگی در روانسر مجوز صادر شده است.

جلال صفری تاکید کرد: از ابتدای ایجاد طرح مشاغل خانگی تاکنون 1298 مورد ثبت نام صورت گرفته است که برای 660 مورد آنها مجوز صادر شده است.

وی افزود: از ابتدای ایجاد طرح مشاغل خانگی تاکنون 1298 مورد ثبت نام صورت گرفته است که برای 660 مورد آنها مجوز صادر شده است.

صفری افزود: از مجموع 1298 مورد ثبت نامی که برای طرح مشاغل خانگی صورت گرفته است، 1109 مورد آن به صورت مستقل، 161 مورد تحت پوشش و 28 مورد نیز پشتیبان بوده است.

وی اظهار داشت: اظهار داشت: پس از بررسی های صورت گرفته 660 مجوز صادر شد که 632 مورد آن مربوط به طرحهای مستقل و 28 مورد نیز مربوط به طرحهای پشتیبان است، ضمن انکه صدور مجموع این مجوزها می تواند زمینه اشتغال 783 نفر را در شهرستان روانسر فراهم کند.

فرماندار روانسر در پایان گفت: از تعداد660 مجوز صادر شده تاکنون 479 طرح آن برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده اند که تاکنون به 131 طرح مبلغ 4 میلیارد و 840 میلیون ریال پرداخت شده است.

صادرات 1.5 میلیارد دلاری از مرزهای قصرشیرین

حسین پروین در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مرز رسمی پرویزخان افزود: از این میزان صادرات سهم مرز پرویزخان یک میلیارد و 486 میلیون دلار و سهم مرز خسروی 103 میلیون دلار بوده است.

در این جلسه مدیرکل دفترهماهنگی اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز گفت: صادرات یکی از راه های مقابله با تحریم است.

ناصر سارکی با اشاره به موقعیت مرز پرویزخان، افزود: سعی می شود تمام موانع سر راه صادرات از مرز پرویزخان برداشته شود.

وی با بیان اینکه مرز پرویزخان یک موقعیت استرایتژیک برای کشور است، گفت: با توجه به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب باید به فرامین ایشان در امر افزایش صادرات غیر نفتی جامه عمل بپوشانیم.

فعالیت مرز رسمی پرویز خان از ساعت 7 صبح تا 8 شب، دیدار با طرف عراقی، استقرار پایگاه امدادی هلال احمر در پرویزخان و تهیه لباس فرم برای کارکنان اداری از مصوبات این جلسه بود.

کار بازرسی از اصناف با جدیت پیگیری می شود

فرماندار شهرستان جوانرود در نشست ستاد تنظیم بازار بر نظارت و کنترل قیمتها در بازار برای آسایش و رفاه مردم تاکید کرد.

مصطفی عظیمی افزود: در شهرستان جوانرود هیچ مشکلی برای تامین اقلام و اجناس مورد نیاز مردم وجود ندارد.

فرماندار جوانرود تصریح کرد: تامین مایحتاج مردم، توزیع بیش از 120 تن میوه و برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از اقدامات تنظیم بازار در روزهای پایانی سال در جوانرود است.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی دستگاههای مسوول و اصناف باید به گونه ای باشد که کمترین فشار متوجه مردم شود.

نمایشگاه آثار طراحی دانش آموزان گیلانغرب برپا شد

نمایشگاه آثار علمی و طراحی دانش آموزان مدارس ابتدایی در قالب جشنواره جابربن حیان در شهرستان گیلانغرب گشایش یافت.

در این نمایشگاه 200 اثر متعلق به دانش آموزان مقطع ابتدایی این شهرستان شامل طراحی های دانش آموزان در پنج بخش طبق بندی، مدل، تحقیق، نمایش و آزمایش از امروز به مدت دو روز برگزار شده است.

در این نمایشگاه آثار ارائه شده در یک رقابت مورد بررسی داوران قرار می گیرند تا از هر بخش یک اثر برتر انتخاب شده و برای شرکت در نمایشگاه استانی علوم ابتدایی که از 25 تا 27 بهمن در کرمانشاه بر پا می شود، معرفی شوند.