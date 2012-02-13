شعر انقلاب با انتقال مفاهیم در آگاه سازی مردم تاثیری بی بدیل داشت

رمضانعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، هنر شعر را یکی از راههای انتقال مفاهیم و ارزشهای انقلاب دانست و اظهار داشت: شعر انقلاب نقش مهمی در پیروزی انقلاب و حتی قبل از انقلاب و بعد از آن به ویژه در دوره دفاع مقدس داشته و تاثیر شعر در انتقال مفاهیم تاثیری کم نظیر و بی بدیل است.

وی افزود: جوانان و نوجوانانی که دوره انقلاب را ندیده اند می توانند با مطالعه در خصوص انقلاب بدانند که چه کسانی و چگونه توانستند این انقلاب باشکوه و عظیم را در این کشور عزیز و اسلامی به ثمر برسانند.

محسنی ضمن گرامی داشتن یاد شهدای انقلاب اسلامی و امام راحل، اظهار داشت: ما هر چه داریم و هر چه هستیم از تلاشها و رهبری⁯های امام عظیم الشان و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی است.

مدیرکل نهاد کتابخانه های استان البرز همچنین با اشاره به مراسم "شعر خوانی عصر شعر انقلاب" که در کتابخانه امیر کبیر کرج برگزار شد، گفت: این آئین با هدف بیان تاثیر شعرهای انقلابی در پیروزی انقلاب و تشویق مردم علیه مبارزه با ظلم و همچنین مروری بر شعرهای اوایل انقلاب برگزار شد.



به گفته محسنی در مراسم شعر خوانی "عصر شعر انقلاب البرز" شاعران کشوری و استانی سروده⁯های خود را که در حال وهوای دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی (ره) بوده است را برای حضار قرائت کرده⁯اند و در پایان برنامه نیز از شاعران برتر با اهدای هدایایی تقدیر و قدردانی شد.