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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

سپهری راد به مهر خبر داد:

100 مدرسه در زلزله نیشابور آسیب جدی دیدند

100 مدرسه در زلزله نیشابور آسیب جدی دیدند

نیشابور - خبرگزاری مهر: معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش نیشابور از آسیب جدی 100 مدرسه در مناطق شهری و روستایی این شهرستان بین 20 تا 60 درصد خبر داد.

محمدیوسف سپهری‌راد در حاشیه همایش "نقش بازی و قصه‌گویی در یادگیری" در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: مدیرکل سازمان نوسازی مدارس خراسان رضوی طی دو مرحله از 25 مدرسه نیشابور که در زلزله دچار آسیبجدی شده‌اند، بازدید کرده است.

وی با بیان اینکه دستورات لازم برای ترمیم و بازسازی این مدارس صادر شده است، اظهار داشت: دانش‌آموزان از مدارسی که دارای درصد آسیب‌دیدگی بیشتری هستند به مدارس دیگر انتقال داده شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری همایش "نقش بازی و قصه‌گویی در یادگیری"، یادآور شد: این همایش با حضور مصطفی رحماندوست شاعر شعر معروف "انار" در کتاب‌های درسی دبستان و نویسنده کتاب‌های کودک و نوجوان برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش نیشابور با اشاره به موضوع همایش، تصریح کرد: بچه ها به انسان برای انجام کار انگیزه می‌دهند.

سپهری‌راد اضافه کرد: آموزش باید به سمت استفاده از شعر و قصه به عنوان ابزار اصلی یادگیری، پیش رود و آموزش مستقیم کارکرد خود را از دست داده است.

کد مطلب 1533024

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