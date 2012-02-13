نیروهای مازاد ادارات گلستان شناسایی و جابجا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر دوشنبه در جمع مسئولان استان افزود: این اقدام از اقداماتی است که اختیار آن به استان داده شده و استاندار می تواند برخی از نیروهای رسمی را جابه جا کند.

به گفته وی، تأمین کمبود نیروی انسانی برخی دستگاهها با نیروهای مازاد دستگاههای دیگر براساس اصل 126 قانون اساسی از اختیارات استانداران است.



استاندار گلستان اضافه کرد: این آمادگی در مجموعه استانداری وجود دارد که دستگاههای اجرایی با تشکیل کمیته ای پای کار آیند تا با ایجاد تحولاتی، نیروی انسانی دستگاهها سامان یابند.



وی گفت: براساس دستور ریاست جمهوری و وزرای مربوطه، ساختمانها و فضاهای مازاد دستگاههای اجرایی استان، از طریق استانداری شناسایی و ساماندهی می شوند.



قناعت افزود: هدف از انجام این اقدام سبب کوچک شدن دولت و کاهش هزینه ها خواهد شد.



وی افزود: اگر مجموعه ای ساختمان مازادی داشته باشد قدم اول به دستگاه نیازمند داده می شود و در صورتی که آن دستگاه نپذیرد آن را، فروخته و 95 درصد از درآمد آن برای پروژه ها و 5 درصد برای تعاونیها و مجموعه نیروی انسانی همان دستگاه که از اعتبارات تملک دارایی مشکل دارند، کمک می شود.