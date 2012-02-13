مشکلات مالی نساجی مازندران رفع شد

احمد سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته گذشته نشست های مختلفی را با وزیر ورزش و جوانان و اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار کرده و با توجه به وعده های داده شده ، به زودی تسهیلات مناسبی که می تواند شرایط مالی نساجی را مطلوب تر کند، دریافت خواهیم کرد.

وی، به برنامه ریزی بلند مدت این باشگاه برای حضور در سطح اول فوتبال کشور اشاره کرد و گفت: موافقت اصولی احداث مجتمع تفرحی ورزشی در زمین ارطه دریافت شده و با دریافت تسهیلات از طرف وزارت ورزش و جوانان به زودی عملیات احداث این مجتمع آغاز خواهد شد

سعادتمند از برطرف شدن مشکلات مالی و پرداخت مطالبات بازیکنان تا پایان هفته خبر داد.

وی، تعطیل شدن تمرینات توسط بازیکنان به دلیل مشکلات مالی را عملی غیرحرفه ای دانست و گفت: مسئولان باشگاه تلاش فراوانی برای حل مشکلات مالی انجام می دهند و بازیکنان باید با درک شرایط موجود ، با صبر و حوصله بیشتر به برقراری آرامش در تیم امیدوار باشند.

سعادتمند افزود: برطرف شدن مشکلات اخیر تیم ، نیازمند صبر و تحمل بیشتر از طرف بازیکنان است و با توجه به تلاش های فراوان صورت گرفته توسط مسئولان باشگاه، در آینده نزدیک این مشکلات برطرف خواهد شد.