شیراز و اصفهان در مباحث گردشگری مکمل یکدیگر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت ظهر دوشنبه در نشست خبری مشترک رسانه های اصفهان و شیراز افزود: بحث توسعه و افزایش میزان حضور گردشگر تنها به نوع آزادی توریستها بستگی ندارد زیرا هرکدام از گردشگران خارجی در کشور خود از نوعی آزادی برخوردار هستند و باید توجه کنیم که آزادی با بی بند و باری تفاوت دارد.

وی ادامه داد: طی سفر به شهر بانکوک شاهد حضور بسیاری از مردم کشورهای دیگر در این شهر بودیم و با اینکه این شهر تنها 9 میلیون نفر جمیعیت دارد بیش از 12 میلیون توریست در آنجا حضور داشت.

شهردار شیراز تصریح کرد: باید کمک کنیم شاهد افزایش حضور گردشگران خارجی در اصفهان و شیراز باشیم زیرا به طور یقین افزایش آمار گردشگری شیراز و اصفهان باعث توسعه این صنعت بزرگ در شهر دیگر می شود.

پاک فطرت در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی از فعالیت های شهرداری شیراز در خصوص کمربند سبز شیراز، یادآور شد: یکی از پروژه های بزرگ شهر شیراز ایجاد کمربند سبز در این کلانشهر است.

وی افزود: با همکاری اداره کل منابع طبیعی 13 هکتار از اراضی اطراف شیراز را در اختیار گرفتیم که تا کنون چهار هکتار از این اراضی را سبز شده و فعالیت برای توسعه این کمربندی همچنان ادامه دارد.

شهردار شیراز تصریح کرد: در بحث بازیافت اقدامات فراوانی در شهرداری شیراز انجام شد که در این میان اولین کارخانه تفکیک زباله تا پایان سال جاری راه اندازی می شود.

20 میلیارد تومان اعتبار طرح توسعه حرم

پاک فطرت با اشاره به پروژه بزرگ توسعه حرم حضرت شاه چراغ(ع) گفت: طرح توسعه حرم آغاز شده و با اینکه این محدوده به عنوان بافت قدیمی شیراز مطرح است اعتباری بیش از 20 میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: میدان مقابل حرم به پیاده رو تبدیل خواهد شد زیرا اولویت برنامه ریزی ما در شهرداری شیراز فعالیت برای رفاه انسانهاست نه اینکه تلاش برای تردد خودرو داشته باشیم.

شهردار شیراز در خصوص رفع مشکلات ترافیکی شیراز تاکید کرد: با احداث رینگ دور شهری به دنبال حل مشکلات ترافیکی شیراز هستیم که با اعتبار قابل توجه ای که برای رفع مشکلات گذاشته شد بحث رفع چالشهای ترافیکی شیراز سرعت خواهد یافت.

پاک فطرت با اشاره به بودجه سال آینده شهرداری شیراز گفت: بودجه پیش بینی شده ما برای سال آینده حدود یک هزار میلیارد تومان است و چنانچه بانک مرکزی نیز موافقت کند بحث فروش اوراق مشارکت را نیز در دست داریم.

وی تاکید کرد: هرگونه استفاده از منابع شهری باید همراه با پرداخت عوارض باشد و هرکس که از خیابانهای این شهر برای تردد خودرو و ساخت منازل استفاده می کند باید عوارض آن را پرداخت کند.