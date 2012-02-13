آغاز چهارمین دوره تربیت مدرس/ برگزاری نشست "طلاق در ایران"

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول ارتباطات فرهنگی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان از برگزاری نشست تخصصی"طلاق در ایران" به همت دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در تاریخ 26 بهمنماه خبر داد.
ابوذر بیوکافی با اشاره به اینکه در این نشست حجتالاسلام محمدرضا زیبایینژاد به ارائه بحث پیرامون وضعیت طلاق در ایران خواهد پرداخت، تصریح کرد: در نشست طلاق در ایران شاهد برگزاری میزگرد علمی با شرکت کارشناسان جامعهشناسی و روانشناسی خواهیم بود.
وی از برگزاری میزگرد علمی دیگری با شرکت کارشناسان حقوق خبر داد و افزود: عوامل، مختصات، تحولات، پیامدها و آینده طلاق در ایران از مهمترین محورهای این نشستها به شمار میرود.
مسئول ارتباطات فرهنگی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان محل برگزاری این نشست را تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بعد از صدا و سیما، بالاتر از باشگاه خبرنگاران جوان، نرسیده به چهارراه پارکوی، مجموعه فرهنگی تلاش عنوان کرد و افزود: این نشست از ساعت 9 تا 15:30 روز 26 بهمن ماه جاری برگزار می شود.
برگزاری سومین دوره آموزش نشریهنگاران حوزههای علمیه خواهران
مدیر پرورشی حوزههای علمیه خواهران کشور از برگزاری سومین دوره آموزشی نشریهنگاران این حوزهها خبر داد و افزود: با بیان اینکه تاکنون دو دوره آموزش نشریهنگاری از سوی معاونت فرهنگیتربیتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران برگزار شده است.
مریم ناصح تصریح کرد: سومین دوره این آموزشها شنبه تا سهشنبه 26 تا 29 فروردینماه سال آینده برگزار می شود.
سرفصل های دوره آموزشی
وی با اشاره به سرفصل های این دوره آموزشی بیان داشت: مهارت نگارش، نگارش رسانهای، سوژه و موضوع، صفحهآرایی و ساختار نشریه، مقاله مطبوعاتی، گزارش، مدیریت نشریه، پرورش متن و مصاحبه از جمله این سرفصل هاست.
مدیر پرورشی حوزههای علمیه خواهران کشور از این دوره به عنوان دوره مقدماتی تربیت ارزیاب نشریات یاد کرد و افزود: معاونت فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در نظر دارد تا ارزیابی نشریات را به تدریج به مدیریتهای استانی زیرمجموعه خود واگذار کند.
انتشار 130 نشریه داخلی در مدارس علمیه خواهران کشور
وی با بیان اینکه حدود 130 نشریه داخلی در مدارس علمیه خواهران کشور مجوز انتشار دارند، یادآور شد: از میان این نشریات، حدود 100 نشریه به صورت مستمر در قالب فصلنامه، ماهنامه و بعضا گاهنامه انتشار مییابد.
ناصح اظهار داشت: از میان کسانی که امتیاز قبولی در دوره آموزش نشریهنگاری را کسب کنند، افرادی به دوره تربیت ارزیاب نشریات راه مییابند تا واگذاری ارزیابی نشریات به مدیریتهای استانی تسهیل شود.
وی برگزاری دوره تربیت ارزیاب نشریات را در راستای واگذاری ارزیابی نشریات داخلی مدارس علمیه خواهران به مدیریتهای استانی حوزههای علمیه خواهران توصیف کرد و گفت: تا کنون این امر توسط معاونت فرهنگیتربیتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران انجام می شد.
احکام شرعی خانواده در بعد حکومتی باید کلاننگر باشد
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران خواستار به کار بستن نگاهی کلاننگر در احکام شرعی خانواده در بعد حکومتی شد.
حجتالاسلام محمدرضا زیبایینژاد با اشاره به چالشهای فقهی فراروی تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده اظهار داشت: یکی از این چالشها در نگاههای فقهی موجود، نسبت به زن و خانواده، غلبة نگاه خرد است.
وی با بیان اینکه موضوعات در مقیاس خرد دارای اوصافی هستند و متناسب با آن اوصاف، احکامی به آنها تعلق میگیرد، اضافه کرد: اما در مقیاس کلان ممکن است اوصاف جدیدی بیابند و به تبع آن استحقاق حکمی جدید داشته باشند.
فقهپژوهان ما غالبا نگاهی خرد به موضوعات دارند
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان افزود: به دلیل آنکه فقهپژوهان ما غالبا نگاهی خرد به موضوعات دارند در معرض این خطا هستند که احکام موضوعات خرد را بر موضوعات کلان نیز جاری سازند.
وی ضمن بیان مثالهایی در این زمینه یادآور شد: تحدید نسل در مقیاس خرد غالبا با عنوان تنظیم خانواده و در مقیاس کلان با عنوان کنترل جمعیت مورد بحث قرار میگیرد. فقیه در بحث از تنظیم خانواده در این فرض که انتخاب روش پیشگیری مستلزم محرم نباشد، آن را امری مباح (بالمعنی الاعم) میداند اما کنترل جمعیت در مقیاس کلان دارای پیامدهای مختلفی است.
تشریح پیامدهای کاهش موالید
زیبایینژاد پیامد سیاسی کاهش موالید را تغییر نسبت جمعیتی مذاهب در بعد داخلی و ادیان در مقیاس بینالمللی و پیامد اجتماعی آن را احتمال افزایش آسیبهای اجتماعی ذکر کرد و گفت: پیامد اقتصادی تحدید نسل، کمبود نیروی کار به دلیل پیری جمعیت و افزایش بار مالی دولت در تأمین رفاه اجتماعی بازنشستگان و یا در نقطة مقابل، احتمال افزایش بیکاری خواهد بود.
وی اضافه کرد: همچنین پیامد بهداشتی آن کاهش برخی ضایعات و احتمال افزایش برخی بیماریها، پیامد اخلاقی و اعتقادی آن تحول در اخلاق جنسی و تغییر نگرش به رزاقیت خداوند و پیامد تربیتی آن ظهور نسلی فردگرا است که دارای ضعفهایی در جامعهپذیری خواهد بود و همبستگی اجتماعی را تمرین نکرده است.
کم فرزندی در جوامعی که بر ارزشهای غیرخانوادگی تاکید دارند، بیشتر است
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در ادامه با بیان اینکه کمفرزندی در جوامعی مشاهده میشود که بر ارزشهای غیرخانوادگی زندگی جمعی بیش از خانواده تأکید دارند، یادآور شد: به تعبیر دیگر موفقیت در کنترل جمعیت مستلزم تقویت فردگرایی، ارزشگذاری بر اشتغال و الگوهای مشارکت اجتماعی مدرن و در حاشیه قرار گرفتن همسری و مادری است.
وی تصریح کرد: نمیتوان کنترل جمعیت را مسئلهای اخلاقی و غیرفقهی دانست.
زیبایی نژاد ضمن بیان مثالی دیگر با اشاره به تاکید اسلام بر محبوبیت ازدواج، گفت: اگر فردی تمایل به ازدواج نداشته باشد و یا رویهای را پیش گیرد که تمایلش به ازدواج کاهش یابد، مرتکب حرام نشده است، اما اگر سیاستها و برنامههای دولتی و الگوهای توسعه در مقیاس کلان به کاهش انگیزههای ازدواج و تقویت تجرد زیستی در جوانان منجر شود، چه میتوان گفت؟
وی در مثال سوم خود به موانع الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان اشاره کرد و یادآور شد: شورای نگهبان به عنوان نهاد فقهی ناظر بر سیاستها و قوانین، در سال 1382 الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را، به دلیل 48 مورد مغایرت با احکام شرعی، غیر مشروع اعلام کرد که شامل مواردی چون حجاب، دیه، قصاص، ارث و طلاق بود؛ یعنی همان مواردی که در رساله علمیه به آنها اشاره میشود اما مواردی که از قضا دارای پیامدهای سنگینتری بود، نادیده گرفته شد.
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مواردی که از سوی شورای نگهبان مورد غفلت قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: از جمله مادة 10 این کنوانسیون که بر تشابه نظام آموزشی دختران و پسران و از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشهای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح تأکید میکند و مادة 11 آن که هر گونه تمایز در اشتغال میان زنان و مردان را نفی میکند.
وی ادامه داد: این در حالی است که یکساننگری زن و مرد در نظام تربیت رسمی و غیررسمی منشأ پیامدهای زیانبار بسیاری است که زمینة التزام به احکام شرعی را از میان برمیدارد و برابری در اشتغال با سیاست حمایت از نانآور سرپرست خانوار سازگار نیست.
آغاز چهارمین دوره تربیت مدرس حوزههای علمیه خواهران
چهارمین دوره تربیت مدرس حوزههای علمیه خواهران طی مراسمی با حضور معاون آموزش مرکز مدیریت حوزههای خواهران آغاز شد.
معاون آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در این مراسم که در محل مرکز تربیت مدرس حوزههای علمیه خواهران برگزار شد، هدف از راهاندازی این مرکز را برطرف ساختن نیاز حوزههای علمیه خواهران به استادان زن با توان علمی مناسب برشمرد و یادآور شد: تاکنون فارغالتحصیلان مقطع سطح دو حوزههای علمیه خواهران در سه دوره این مرکز جذب شدهاند و اکنون شاهد آغاز فعالیت دوره چهارم مرکز تربیت مدرس حوزههای علمیه خواهران هستیم.
حجتالاسلام سیدمهدی حسینی با بیان اینکه از استادان توانمندی در تدریس به طلاب مرکز تربیت مدرس حوزههای علمیه خواهران استفاده میشود، گفت: طلاب میتوانند در مدت تحصیل در شهر قم از کتابخانه این مرکز و کتابخانههای شهر مقدس قم در راستای امور تحقیقی و پژوهشی بهره ببرند.
ارائه دو رشته با ظرفیت هر کدام 15 نفر
مدیر سنجش و پذیرش حوزههای علمیه خواهران نیز در ادامه این مراسم ضمن ارائه گزارشی از روند پذیرش طلاب در چهارمین دوره مرکز تربیت مدرس حوزههای علمیه خواهران گفت: در دوره چهارم تربیت مدرس حوزههای علمیه خواهران رشتههای مدرسی ادبیات عرب و فلسفه اسلامی ارائه میشود و ظرفیت هر یک از این رشتهها 15 نفر است.
حجتالاسلام محسن محدث ادامه داد: مدت تحصیل پذیرفته شدگان در مرکز تربیت مدرس قم حدود 4 نیمسال تحصیلی است و پذیرفتهشدگان باقیمانده دوره را باید در شهر محل سکونت خود یا نزدیکترین شهری که مدرسه علمیه سطح 3 در آن دایر است به صورت حضوری، نیمه حضوری یا غیرحضوری حسب مورد بگذرانند.
مدیر سنجش و پذیرش حوزههای علمیه خواهران اضافه کرد: علاوه بر رشتههای مدرسی ادبیات عرب و فلسفه اسلامی، رشتههای فقه و اصول و تفسیر و علوم قرآنی نیز در این مرکز ارائه میشود.
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آغاز چهارمین دوره تربیت مدرس/ برگزاری نشست "طلاق در ایران"
قم - خبرگزاری مهر: برگزاری نشست "طلاق در ایران"، احکام شرعی خانواده در بعد حکومتی باید کلاننگر باشد، آغاز چهارمین دوره تربیت مدرس و برگزاری سومین دوره آموزش نشریهنگاران حوزههای علمیه خواهران و ... از جمله عناوین اخبار کوتاه حوزه های علمیه خواهران است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول ارتباطات فرهنگی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان از برگزاری نشست تخصصی"طلاق در ایران" به همت دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در تاریخ 26 بهمنماه خبر داد.
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