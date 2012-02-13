طرح "شجره طیبه صالحین" تاثیرات کاربردی بسیاری بر جوانان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما پیش از ظهر دوشنبه در نشست با سرمربیان طرح شجره طیبه صالحین سپاه نبی اکرم(ص) کرمانشاه با اشاره به اهمیت نیروی جوانی در سازندگی مملکت گفت: در دین مبین اسلام بر جوان و وجود نیروی جوانی در این قشر به کرار سفارش شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: دشمنان و بدخواهان دین اسلام برای از بین بردن سرمایه های کشورهای دیگر که همان نسل جوان است، تلاشها و برنامه های بسیاری داشته و دارند و تا کنون موفق شده اند جوانان بسیاری از این کشورها را از راه درست و هدف اصلیشان منحرف کنند.

وی افزود: ولی به برکت وجود اسلام و رهبری حضرت آیت الله خامنه ای جوانان این مرز و بوم هر روز شادابتر و متدین تر از دیروزند و توطئه های دشمنان هیچ گونه اثری در ایشان نداشته است.

آیت الله علما گفت: تمام کسانی که در بسیج عضویت دارند باید در طرح شجره طیبه صالحین نیز مشارکت داشته باشند.

در ادامه این نشست، سردار کرمی با اشاره به عملکرد این حلقه در استان کرمانشاه، گفت: چهار هزار حلقه تربیتی در استان کرمانشاه تشکیل شده است و گروه های این حلقه ها با حساسیت زیاد و با شرایط خاص انتخاب می شوند.

کرمی در پایان سخنان خود گفت: هر 22 نفر در یک گروه و زیرنظر یک مربی قرار دارند.