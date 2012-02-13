اسلام گرایی در غرب بعد از فتوای امام (ره) علیه "سلمان رشدی" بیشتر شد

حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اهداف و حامیان سلمان رشدی در انتشار آیات شیطانی گفت: در انگلیس، آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی کمیته های فرهنگی شکل گرفت؛ این کمیته های فرهنگی که زیر نظر سازمانهای اطلاعاتی عمل می کنند رسما یکسری از روشنفکران را برای جنگ سرد فرهنگی استخدام می کنند.

وی افزود: آنها معتقدند که روشنفکران در طول جنگ سرد علیه شوروی سابق بسیج شده بودند و در قالب جنگ سرد دو بلوک عمل کردند. اما پس از جنگ سرد مشخصا زمانی که زمزمه تبلیغ دنیای اسلام و رقیب تازه دنیای غرب مطرح شد این روشنفکران برای جنگ فرهنگی علیه دنیای اسلام استخدام شدند که از جمله آنها سلمان رشدی بود که حقوق بگیر این مؤسسات بود و کتابش نیز تحت پوشش انتشاراتی دستگاههای اطلاعاتی و وابسته به کشورهای غربی قرار گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: سلمان رشدی و کمیته های فرهنگی غرب با دو هدف دست به این اقدام زدند؛ یکی در مقابل حرکتهای اسلامگرایانه که در غرب شکل گرفت و یکی در مقابل کل دنیای اسلام با هدف ایجاد نوعی فضای لائیک و سکولاریسم در کشورهای اسلامی بود. چون سلمان رشدی کسی بود که ریشه اسلامی و شرقی داشت بیشتر از این افراد بهره می برده و می برند؛ آدمهای استحاله شده ای که شخصیت خود را در فضای روشنفکری معرفی می کنند و هنوز هم اینگونه از افراد به استخدام چنین مؤسساتی در می آیند و برای درگیری های فرهنگی از آنها بهره برداری می شود.

وی یادآور شد: امام خمینی(ره) در آن سالها به اهداف پشت پرده غرب پی برد و تشخیص داد در شرایطی که بلوک شرق و غرب بعد از سالها هدردادن منابع انسانی در دنیا به دنبال جنگ تازه ای هستند که هدف آنها هم جنگ با اسلام است و امام سعی کرد که سنگر اول مقابله با غرب را به این شکل محکم بنا کند. فتوای امام اثری ویژه ای در معادلات بین المللی داشت و هنوز بعد از سالها جوانان مسلمان می دانند که این فتوا نقش پیشگیرانه در مقابل سیاست انحرافی کمیته های فرهنگی سازمانهای اطلاعاتی غرب داشت.



فلاحت پیشه تأکید کرد: فتوای حضرت امام(ره) نه تنها بر اساس مبانی قرآنی و دینی بلکه دارای مبانی حقوقی آن هم حقوق بین الملل است چراکه سلمان رشدی با انکاری که صورت داد نوعی جنگ قرون وسطایی را علیه مسلمانان می خواست پیش قراولی کند و خودش عامل این جنگ بود و هدف دومش ایجاد فتنه بزرگ در درون دنیای اسلام و هم بین غرب و اسلام بود.



وی فتوای امام در مورد سلمان رشدی را روشنگرانه توصیف کرد و یادآور شد: امام نسبت به توطئه ای که اسلام را تهدید می کرد روشنگری نمود و می بینیم که از آن زمان این توطئه روز به روز ادامه پیدا کرد که در هلند، المان، دانمارک و... سلمان رشدی های تازه ای شکل گرفتند که در قالب همان کمیته های فرهنگی زیر نظر سازمانهای اطلاعاتی فعالیت می کنند.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا اعدام نشدن رشدی دشمنان اسلام را گستاخ نمی کند؟ گفت: حکم امام اثر خود را گذاشت یعنی اگر سلمان رشدی کشته می شد شاید اینقدر اثرگذار نبود و هر ساله این موضوع احیا نمی شد. هر سال یکبار مسلمانان با یادآوری این حکم همبستگی خود را نسبت به اسلام اعلام می کنند که خود نشان دهنده اثرگذاری فتوای امام است.

فلاحت پیشه در پایان تأکید کرد: دنیای غرب با همه داشته های فرهنگی و امنیتی خود برای حفظ جان سلمان رشدی به حالت آماده باش در آمد که نشاندهنده ترس جدی آنها از دنیای اسلام است و از زمانی که فتوای علیه سلمان رشدی صادر شده است تا کنون گرایش به دینی دیگر به نام "اسلام" در غرب بیشتر شده است.