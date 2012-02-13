اسلام گرایی در غرب بعد از فتوای امام (ره) علیه "سلمان رشدی" بیشتر شد

حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اهداف و حامیان سلمان رشدی در انتشار آیات شیطانی گفت: در انگلیس، آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی کمیته های فرهنگی شکل گرفت؛ این کمیته های فرهنگی که زیر نظر سازمانهای اطلاعاتی عمل می کنند رسما یکسری از روشنفکران را برای جنگ سرد فرهنگی استخدام می کنند.
وی افزود: آنها معتقدند که روشنفکران در طول جنگ سرد علیه شوروی سابق بسیج شده بودند و در قالب جنگ سرد دو بلوک عمل کردند. اما پس از جنگ سرد مشخصا زمانی که زمزمه تبلیغ دنیای اسلام و رقیب تازه دنیای غرب مطرح شد این روشنفکران برای جنگ فرهنگی علیه دنیای اسلام استخدام شدند که از جمله آنها سلمان رشدی بود که حقوق بگیر این مؤسسات بود و کتابش نیز تحت پوشش انتشاراتی دستگاههای اطلاعاتی و وابسته به کشورهای غربی قرار گرفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: سلمان رشدی و کمیته های فرهنگی غرب با دو هدف دست به این اقدام زدند؛ یکی در مقابل حرکتهای اسلامگرایانه که در غرب شکل گرفت و یکی در مقابل کل دنیای اسلام با هدف ایجاد نوعی فضای لائیک و سکولاریسم در کشورهای اسلامی بود. چون سلمان رشدی کسی بود که ریشه اسلامی و شرقی داشت بیشتر از این افراد بهره می برده و می برند؛ آدمهای استحاله شده ای که شخصیت خود را در فضای روشنفکری معرفی می کنند و هنوز هم اینگونه از افراد به استخدام چنین مؤسساتی در می آیند و برای درگیری های فرهنگی از آنها بهره برداری می شود.
فلاحت پیشه تأکید کرد: فتوای حضرت امام(ره) نه تنها بر اساس مبانی قرآنی و دینی بلکه دارای مبانی حقوقی آن هم حقوق بین الملل است چراکه سلمان رشدی با انکاری که صورت داد نوعی جنگ قرون وسطایی را علیه مسلمانان می خواست پیش قراولی کند و خودش عامل این جنگ بود و هدف دومش ایجاد فتنه بزرگ در درون دنیای اسلام و هم بین غرب و اسلام بود.
وی فتوای امام در مورد سلمان رشدی را روشنگرانه توصیف کرد و یادآور شد: امام نسبت به توطئه ای که اسلام را تهدید می کرد روشنگری نمود و می بینیم که از آن زمان این توطئه روز به روز ادامه پیدا کرد که در هلند، المان، دانمارک و... سلمان رشدی های تازه ای شکل گرفتند که در قالب همان کمیته های فرهنگی زیر نظر سازمانهای اطلاعاتی فعالیت می کنند.
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