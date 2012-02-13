ایجاد گلوگاه بازرسی مبارزه با قاچاق کالا در محور خوزستان - لردگان در حال بررسی است

محمود اسماعیلی نراقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گلوگاه های مبارزه با قاچاق کالا در استانهای مرزی است، اظهار داشت: جاده خوزستان - لردگان جاده مواصلاتی است که با مرزها نیز درگیر است در نتیجه ایجاد گلوگاه در این محور در این استان جز ضروریات است که این مورد در حال بررسی است.

وی افزود: قاچاق کالا در این استان در حد بالا نیست و بیشترین قاچاق کالا در سطح کشور در استانهای مرزی صورت می گیرد.

اسماعیلی نراقی با اشاره به اینکه در سطح کشور 42 گلوگاه مصوب وجود دارد، بیان داشت: از این تعداد 33 مورد فعال است و در چهارمحال و بختیاری تاکنون هیچگونه گلوگاه مصوب شده ای وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی مرچعی برای رسیدگی به تخلفات است، اذعان داشت: مراجع نظارتی و کنترلی بر بازار توسط سازمان بازرگانی انجام می شود و رسیدگی به تخلفات بر عهده تعزیرات حکومتی است.