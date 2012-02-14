به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور فردا چهارشنبه پس از برگزاری دیدارهای باقیمانده از هفته بیست و ششم به مدت 23 روز تعطیل خواهد شد. در این بین همه تیمها به دنبال بهترین نتیجه برای خود هستند تا با روحیهای مضاعف به تعطیلات بروند. در زیر اشارهای گذرا به دیدارهای باقیمانده از هفته بیست و ششم لیگ برتر خواهیم داشت:
صبای قم - پرسپولیس
نتایج تیم پرسپولیس در فصل جاری تابع یک نمودار سینوسینی است و هیچ ثباتی در آن دیده نمیشود. این تیم یک هفته استقلال را شکست میدهد و هفته بعد در تهران به فجرسپاسی میبازد. شاید اگر اختاپوس پیشگوی آلمانها نیز بود، در پیش بینی نتایج سرخپوشان بازمیماند و به بیراهه میرفت! با این شرایط نمیتوان پیش بینی کرد، پرسپولیس کدام روی خود را مقابل صبای قم به نمایش میگذارد، روی برتری طلبی یا ناکامی؟
پرسپولیسیها که عملا شانسی برای رسیدن به عنوان قهرمانی لیگ برتر ندارند، تمام هم و غم خود را معطوف به رسیدن به یکی از سکوهای اول تا چهارم جدول رده بندی لیگ برتر کردهاند با این امید که استقلال قهرمان جام حذفی شود و آنها به عنوان یکی از چهار تیم برتر لیگ سهمیه حضور در لیگ قهرمانان فصل 2013 را بدست آورند. لازمه رسیدن به این هدف پایین کشیدن تیمهای بالای جدول است که یکی از آنها صبای قم، تیم عبدالله ویسی است. با این شرایط بازی فردا برای پرسپولیس یک بازی 6 امتیازی است که پیروزی در آن امیدهای صعود به جمع چهار تیم بالای جدول را برای سرخپوشان زنده میکند.
برای ویسی هم بازی فردا یک مسابقه ویژه است. او که همیشه از دنیزلی به عنوان یکی از الگوهای مربیگری خود یاد کرده، به خوبی میداند با پیروزی در این بازی میتواند امیدهای سرخپوشان را برای رسیدن به بالای جدول از بین ببرد و فاصلهاش را با مدعیان قهرمانی حفظ کند. با این شرایط ویسی ناچار به شکست الگوی خود است، او که به خوبی میداند تبعات دو شکست پی در پی را و اینکه با یک باخت دیگر عملا باید با رویای قهرمانی وداع کند.
نتیجه دیدار رفت: پرسپولیس 2 - صبای قم صفر
داماش گیلان - شاهین بوشهر
مهمترین اتفاق این بازی فراتر از رویارویی دو تیم پایین جدولی که برای بقا میجنگند، بازگشت حمید درخشان به لیگ برتر است. او که فصل را با شاهین آغاز کرده بود، پس از سقوط این تیم در جدول رده بندی با هدایت فیروز کریمی آمده است تا شاهین را نجات دهد و در گام اول به میهمانی داماش میرود. آیا داماش که خود خطر سقوط به لیگ دسته اول را احساس میکند به شاهین اجازه پرواز در حاشیه خزر را میدهد؟
نتیجه دیدار رفت: شاهین بوشهر یک - داماش گیلان یک
فجرسپاسی شیراز - فولاد خوزستان
شاخصه اصلی دو تیم جوانی و نیروی انگیزه است اما شرایط آنها در جدول رده بندی متفاوت. فولاد به دنبال یکی از سکوهای بالای جدول است و فجرسپاسی از قعر جدول گریزان. با انگیزههایی که دو تیم دارند، بازی عصر چهارشنبه آنها میتواند، فوتبالدوستان شیرازی را به وجد بیاورد، البته اگر زمین ناهموار حافظیه اجازه دهد!
نتیجه دیدار رفت: فولاد خوزستان یک - فجرشهیدسپاسی شیراز صفر
مس کرمان - تراکتورسازی تبریز
در بین مربیان لیگ برتری اوضاع و احوال "میروسلاو بلاژویچ" بدتر از دیگران است. شاید در آستانه تعطیلی مسابقات لیگ برتر او قربانی احیای مس کرمان شود، اگر در بازی خانگی مقابل تراکتورسازی بازهم با دست خالی میدان را ترک کند. چیرو و شاگردانش از شانس بد در هفته بیست و ششم لیگ برتر میزبان تراکتورسازی هستند که خود سودای رسیدن به یکی از سکوهای اول و دوم جدول رده بندی را در سر میپروراند و به کمتر از سه امتیاز در خانه مس رضایت نمیدهد.
نتیجه دیدار رفت: تراکتورسازی تبریز 3 - مس کرمان یک
نفت تهران - ذوبآهن اصفهان
ذوب آهن پنج روز پس از وداع تلخ با مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا فردا در ورزشگاه تختی تهران میهمان نفت است. ذوبیها که اسیر بحرانهای داخلی هستند، اگر در مصاف با نفت به مانند دیدار مقابل استقلال عمل کنند، شکستشان در خانه این تیم با انگیره دور از ذهن نیست، به ویژه در شرایط فعلی که نفت بیش از گذشته خود را نزدیک به تیمهای بالای جدول میبیند. تحمل یک باخت دیگر شاید فصلی تازه را در تیم ذوب آهن رقم بزند که این روزها آبستن حوادثی تازه است!
نتیجه دیدار رفت: ذوب آهن اصفهان یک - نفت تهران یک
- برنامه دیدارهای هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
سهشنبه - 25/11/90
* شهرداری تبریز - مس سرچشمه کرمان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* سپاهان اصفهان - سایپای البرز، ساعت 15:30، ورزشگاه فولاد شهر
* صنعت نفت آبادان - راهآهن شهرری، ساعت 16، ورزشگاه تختی آبادان
چهارشنبه - 26/11/90
* صبای قم - پرسپولیس، ساعت 14:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* داماش گیلان - شاهین بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه عضدی رشت
* فجرسپاسی شیراز - فولاد خوزستان، ساعت 15:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* مس کرمان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه باهنر کرمان
* نفت تهران - ذوبآهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران
چهارشنبه - 9/1/91
* استقلال - ملوان بندرانزلی، ساعت 17، ورزشگاه آزادی
جدول رده بندی لیگ برتر:
|تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|گلزده
|گلخورده
|تفاضل
|امتیاز
|1- سپاهان
|25
|14
|7
|4
|40
|18
|22+
|49
|2- استقلال
|25
|14
|5
|6
|41
|27
|14+
|47
|3- تراکتورسازی
|25
|13
|7
|5
|46
|30
|16+
|46
|4- نفت تهران
|25
|11
|8
|6
|32
|27
|5+
|41
|5- صبای قم
|25
|11
|8
|6
|31
|27
|4+
|41
|6- فولاد
|25
|10
|7
|8
|29
|23
|6+
|37
|7- پرسپولیس
|25
|8
|9
|8
|35
|34
|1+
|33
|8- ذوب آهن
|25
|7
|12
|6
|21
|25
|4-
|33
|9- سایپا
|25
|7
|10
|8
|33
|27
|6+
|31
|10- ملوان
|25
|7
|9
|9
|25
|23
|2+
|30
|11- داماش
|25
|8
|6
|11
|26
|34
|8-
|30
|12- نفت آبادان
|25
|8
|6
|11
|35
|45
|10-
|30
|13- راه آهن
|25
|5
|13
|7
|27
|30
|3-
|28
|14- فجرسپاسی
|25
|7
|7
|11
|26
|31
|5-
|28
|15- مس کرمان
|25
|7
|6
|12
|22
|31
|9-
|27
|16- شهرداری
|25
|5
|11
|9
|25
|32
|7-
|26
|17- شاهین
|25
|5
|11
|9
|20
|27
|7-
|26
|18- مس سرچشمه
|25
|4
|6
|15
|14
|40
|23-
|18
نظر شما