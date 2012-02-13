1400 نفر در آزمون ادواری فنی و حرفه ای کرمان حضور یافتند

مهدی ابراهیمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هزار و 54 نفر از شرکت کنندگان در این آزمون مرد و 38 نفر نیز زن بودند.

ابراهیمی نژاد تعداد حوزه های امتحانی را 11 حوزه دانست و گفت: بیشترین تعداد شرکت کنندگان مربوط به شهرستان کرمان با 426 کارآموز و کمترین تعداد شرکت کنندگان مربوط به شهرستان کهنوج با هشت نفر کارآموز است.

وی تصریح کرد: این آزمون در رشته های مختلف صنعت، معدن، خدمات و کشاورزی برگزار شد.

این مسئول ادامه داد: بیشترین تعداد شرکت کنندگان بعد از شهرستان کرمان به ترتیب مربوط به سیرجان با 270 نفر، رفسنجان با149 نفر ، جیرفت با 145 نفر ، شهربابک با 141 نفر، زرند با 74 نفر، بم با 71 نفر، بافت با 52 نفر، کهنوج با 44 نفر، بردسیر با 32 نفر و کوهبنان با هشت نفر است.

ابراهیمی نژاد تصریح کرد: این آزمون با هدف ارتقاء کیفیت فرآیند سنجش، تعیین صلاحیت حرفه ای نیروی کار و اعتبار بخشی به تجارب فنی و حرفه ای برگزار شد.