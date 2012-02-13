تیم قم در مسابقات تیراندازی بانوان سپاه نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیراندازی کارکنان و خانواده سپاه در ستاد کل سپاه در تهران برگزار شد که در آن تیمی کامل از بانوان تیرانداز سپاه قم حضور داشتند و در پایان جدال با حریفان خود موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی این مسابقات شدند.



رقابت بانوان تیرانداز در رشته‌های تفنگ و تپانچه بادی



بانوان عضو در ترکیب تیم اعزامی بانوان کارمند و خانواده سپاه علی بن ابی طالب (ع) قم به رقابت‌های تیراندازی سپاه در این دوره از پیکارها در دو رشته تفنگ بادی و تپانچه بادی با حریفان خود به رقابت پرداختند که در نهایت مقام نایب قهرمانی رشته تفنگ بادی برای تیم قم به دست آمد.



در مسابقات تیراندازی کارکنان سپاه و خانواده کارکنان سپاه در تهران، فاطمه حیدری، فاطمه حسین زاده و زهرا حجتی نفرات اعزامی در رشته تفنگ بودند، ضمن اینکه سیده طاهره ابراهیمی، رقیه کلایی و زهرا سعادتمند نیز در رشته تپانچه بادی با حریفان به رقابت پرداختند.



مقام نخست انفرادی تفنگ بادی برای تیم قم



تیم بانوان سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم در حالی به این مسابقات اعزام شد که فاطمه حیدری به عنوان سرمربی و معصومه حاجی علی به عنوان سرپرست این تیم را در جدال با حریفان هدایت می‌کردند که در پایان فاطمه حیدری در تیراندازی با تفنگ بادی بالاتر از سایر رقبای خود قرار گرفت و موفق به کسب عنوان نخست و مقام قهرمانی این پیکارها شد.



نایب قهرمانی بانوی قمی در رقابت‌های قهرمانی سپاه



این در حالی است که در همین رشته فاطمه حسین زاده دیگر بانوی اعزامی تیم سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم در مکان دوم ایستاد و با کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود در رقابت‌های تیراندازی کارکنان و خانواده کارکنان سپاه پایان داد.



این عناوین در رشته تفنگ بادی در حالی به دست آمد که در تیراندازی با تپانچه بادی این دوره از رقابت‌ها نیز سیده طاهره ابراهیمی دیگر عضو تیم اعزامی سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم در جایگاه سوم ایستاد و با دست پر تلاش خود در این مسابقات را به سرانجام رساند.



موفقیت در بخش انفرادی در شرایطی برای تیم تیراندازی بانوان کارمند و یا خانواده سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم در این دوره از پیکارها رقم خورد که در بخش تیمی نیز تیم تفنگ بادی بانوان سپاه قم توانست با قرار گرفتن در جایگاه دوم، عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کند.

