تغییرات کنکور کارشناسی ارشد 91/ صدور کارنامه برای داوطلبان دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین توکلی روز دوشنبه در نشست خبری مسئولان سازمان سنجش افزود: 930 هزار و 172 نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 ثبت نام کردند، همچنین 87 هزار و 314 نفر در 64 رشته شناور شرکت کرده اند که در مجموع یک میلیون و 17 هزار و 486 کارت ورود به جلسه برای داوطلبان صادر شده است.

وی افزود: تاکنون 50 درصد داوطلبان کنکور ارشد، پرینت کارت خود را دریافت کرده اند و توصیه می شود که داوطلبان در مدت امروز و فردا کارت ورود به جلسه آزمون را از سایت سازمان سنجش دریافت کنند.

زمان پاسخگویی آزمون به نسبت تعداد سئوالات درنظر گرفته شده است

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به سئوال برخی از داوطلبان درباره کاهش زمان پاسخگویی به سئوالات گفت: زمان پاسخگویی آزمون به نسبت تعداد سئوالات در نظر گرفته شده است و داوطلبان از بابت این موضوع نگرانی نداشته باشند چرا که زمان پاسخگویی کم نشده است. در برخی از رشته ها با توجه به تشریحی بودن تعداد سئوالات کاهش یافته که زمان پاسخگویی هم متناسب با آن تغییر کرده است.

وی با اشاره به تغییرات این دوره از آزمون کارشناسی ارشد گفت: مجموعه مهندسی برق، مجموعه مهندسی کامپیوتر و مجموعه ریاضی در دو جلسه برگزار می شد که امسال تنها در یک جلسه آزمون برگزار می شود. همچنین دو رشته دارای دو پاسخنامه بودند که امسال برای آنها نیز یک پاسخنامه طراحی شده است.

توکلی گفت: دفترچه های آزمون کارشناسی ارشد به طور جداگانه در بسته های پلاستیکی قرار دارد و در حوزه های امتحانی در صبح آزمون ساعت 7:30 و در بعدازظهر آزمون ساعت 14:00 بسته خواهد شد و فرآیند آزمون در صبح 8:00 و در بعدازظهر 14:30 آغاز می شود.

وی افزود: پذیرش برای رشته های علوم پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس از امسال در آزمون کارشناسی ارشد حذف شده است .

اعلام نتیجه آزمون کارشناسی ارشد 91 در هفته دوم شهریور

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به برنامه زمان بندی اعلام نتایج در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 گفت: نتیجه اولیه به همراه کارنامه و فرم انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد در مردادماه سال 91 اعلام می شود و پس از آن نتایج نهایی قبول شدگان در روزهای 11 تا 13 شهریور ماه اعلام خواهد شد.

اعلام درصد شرکت کنندگان در آزمون دکتری 91

وی با اشاره به آزمون دکتری سال 91 گفت: در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 91 تعداد 178 هزار و 598 نفر در 9 گروه آموزشی شرکت کرده اند که از این تعداد 70 هزار و 609 نفر (39.54 درصد) زن و تعداد 107 هزار و 989 نفر (60.46) مرد هستند.

توکلی افزود: امسال قبل از انتخاب رشته برای داوطلبان دکتری، کارنامه صادر می شود و پس از آن سه برابر به دانشگاهها معرفی می شوند و سه اولویت نیز برای هر فرد در دانشگاه در نظر گرفته می شود.

اعلام برنامه زمان بندی اعلام نتایج آزمون دکتری 91

وی گفت: آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 91 روز 25 فروردین 91 برگزار می شود و پس از آن نتایج اولیه 3 خرداد 91 اعلام می شود و داوطلبان از 3 تا 7 خرداد 91 فرصت دارند که انتخاب رشته کنند و پس از آن به دانشگاهها معرفی شده و نتایج نهایی در زمان مقرر اعلام خواهد شد.