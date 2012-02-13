طالبان در کمین نوجوانان افغان / پدیده های جدید هنوز قربانی می گیرد

به گزارش خبرنگارمهر از کابل، سازمان امنیت ملی اعلام کرده که دو نوجوان انتحاری را همراه سه عضو طالبان در قندهار بازداشت کرده‌ است. در بیانیه سازمان امنیت ملی آمده از این افراد که تصمیم داشته‌اند حملاتی را در ولایت قندهار راه اندازی کنند، سلاح و مواد انفجاری نیز بدست آمده است.



کرزای در شهریورماه سال جاری دستور آزادی 20 نوجوان انتحاری را صادر کرد. پلیس افغانستان اعلام کرده بود این کودکان را که بیشتر آنها کمتر از 16 سال سن داشتند، به اتهام حمله انتحاری در مناطق مختلف افغانستان بازداشت کرده است.



رهایی این زندانیان، واکنش های جدیدی شهروندان افغان را در پی داشت به باورآگاهان نظامی این کودکان دوباره به مناطق قبایلی پاکستان برمی‌گردند و طالبان آنها را پس از چندی، بار دیگر به‌خاطر حملۀ انتحاری به افغانستان می فرستند که در تازه ترین مورد این اتقاق رخ داد.



سازمان امنیت ملی افغانستان گفته "عزیز الله" براى بار دوم بازداشت شده است. چندى قبل، وى قصد انجام حمله در یکی از مناطق کشور را داشت که دستگیر و بعداً از طرف حامد کرزاى رها شده بود. عزیزالله گفته است که چندى قبل در یک مدرسه دینى ازسوی یک فرمانده طالبان به انجام حمله انتحارى تشویق شده است.

بعد ازگذشت ده سال از حضور نظامی ناتو به رهبری امریکا به بهانه آوردن صلح وامنیت نه نتها هنوز امنیت در افغانستان تامین نشده بلکه پدیده های جدید هنوز هم قربانی می گیرد.