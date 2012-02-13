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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

مجاهدی، برقعی و کافی مهمان اصفهانی‌ها می‌شوند

مجاهدی، برقعی و کافی مهمان اصفهانی‌ها می‌شوند

برنامه‌های جشنواره شعر فجر در استان اصفهان در روز 27 بهمن ماه با شعرخوانی محمدعلی مجاهدی، حمیدرضا برقعی و غلامرضا کافی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، استان اصفهان در این دوره از جشنواره شعر فجر در بخش استانی میزبان استان‌های یزد و چهارمحال بختیاری است که از هر کدام از دو استان مهمان، 12 شاعر برای شرکت در جشنواره انتخاب شده است.

برنامه‌های جشنواره شعر فجر در استان اصفهان طی دو مرحله در ساعات 15 و 18، در روز 27 بهمن ماه در سالن استاد فرشچیان برگزار می‌شود.
 
در این مراسم 60 شاعر استانی و 3 شاعر مهمان که محمدعلی مجاهدی، حمیدرضا برقعی و غلامرضا کافی هستند، به شعرخوانی می‌پردازند.
 
ششمین جشنواره بین المللی شعر فجر از 17 بهمن با برگزاری آیین افتتاحیه در کرمانشاه آغاز شد و اول اسفند ماه با برگزاری مراسم اختتامیه در تهران به پایان می‌رسد.
کد مطلب 1533069

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