دومین ایستگاه پیک مهر در بندرگز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین ایستگاه طرح پیک مهر شهرستان بندرگز ظهر دوشنبه با حضور اعضای انجمن با بیش از 60 عنوان کتاب در بخشداری نوکنده افتتاح گردید

این طرح در راستای گسترش فرهنگ مطالعه وآشنایی هرچه بیشتر عموم مردم با کتاب راه اندازی شد.

علی سلیمی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بندرگز گفت: این کتابخانه تحت عنوان ایستگاه مطالعه افتتاح و آماده سرویس دهی است



وی افزود: این ایستگاه مطالعاتی شامل کتب با موضوعات مختلف مانند ادبیات ، دفاع مقدس، تاریخ و .... و نشریات ومجلات است.

در ادامه پنجمین جلسه عمومی کتابخانه نوکنده با محوریت تشکیل جلسه انجمن خیرین ، نهضت مطالعه مفیدو طرح عضویت خانوادگی تشکیل شد.