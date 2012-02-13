شب خاطره دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در باشت برگزار می شود

میترا رفیعی به خبرنگار مهر گفت: این مراسم به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بعد از ظهر چهارشنبه مجموعه باغ هنر این شهر برگزار می شود و در آن "کوکب حاتمی" از فعالان انقلاب اسلامی در استان به بیان خاطرات خود در خصوص مبارزات انقلاب می پردازد.

وی بیان کرد: این مبارز انقلابی مدت زیادی در زندانهای رژیم طاغوت تحت شکنجه ساواک بود.

مدیر واحد مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت این حوزه تاکنون اقدام به برگزاری هشت شب خاطره دفاع مقدس و انقلاب اسلامی با روایتگری رزمندگان و مبارزین انقلاب کرده است.

وی هدف از برگزاری این برنامه ها را انتقال مفاهیم والای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی به نسل جوان و نسلهای آینده عنوان کرد و گفت: خاطرات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گنجینه هایی با ارزش هستند که باید گردآوری و مکتوب شوند تا از خطر فراموشی در امان بمانند.

رفیعی عنوان کرد: مراسم شب خاطره دفاع مقدس و انقلاب اسلامی هر ماهه به همت دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری برگزار می شود.