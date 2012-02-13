چشم امید بسیاری از ملتهای جهان به مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد دوشنبه پس از مراسم افتتاح رسمی شش طرح بزرگ راه سازی در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مردم کشورهایی که تحت حکومت دولت های مستکبر و زورگو هستند فریادرس و پناهگاهی ندارند و امروز چشم امید به ملت ایران دوخته اند.

وی گفت: ملت بزرگ، تاریخی، با فرهنگ و معتقد به ارزش ‌های الهی ایران باید عظمت و افتخار خود را همچنان در دنیا حفظ کنند و در مقابل هجوم استکبارگران و غارتگرانی که چشم دیدن رفاه مردم ایران را ندارند با پیشرفت در زمینه‌ های مختلف علمی به مقابله با آنان برخیزند.

وی افزود: ایران امروز توانسته است با دستیابی به فناوری ‌های بزرگ علمی، گام‌ های موثری در زمینه پیشرفت بردارد و به یک کشور مقتدر در منطقه تبدیل شود لذا چشم امید ملت‌ ها به ایران است.

رئیس جمهور بیان داشت: اگر ایران از نظر اقتصادی و علمی پیشرفت کند به یک سد بزرگ در برابر سلطه گری و استعمار تبدیل می شود.

وی گفت: قدرت های استعماری نفت کشورهای منطقه را می گیرند و به جای آن ده ها میلیارد دلار اسلحه به این کشورها می دهند.

وی افزود: دشمنان با فروش اسلحه به این کشورها به دنبال آن هستند تا ملت ها را به جان هم بیاندازند و شرایط را برای بهره برداری های بیشتر خود از منطقه فراهم کنند.

احمدی نژاد اظهار داشت: آنها اگر از اقتدار و پیشرفت برخوردار بودند هرگز حاضر نمی شدند در مقابل فروش نفت خود سلاح بگیرند.

وی گفت: در سیستان و بلوچستان کارهای بسیار بزرگی انجام شده و دولت تاکنون به وعده‌ هایی که داده عمل کرده است اما با افتتاح این طرح ‌ها هنوز نیازهای اساسی مردم برطرف نشده است.

وی افزود: این استان پهناور از استعدادها و ظرفیت‌ های بسیار بالایی در بخش ‌های کشاورزی، معدن و صنایع وابسته برخوردار است که باید به قطب اصلی تجارت تبدیل شود.

رئیس جمهور بیان داشت: با ایجاد راه آهن در این استان باید از این فرصت به نحو مناسبی استفاده شود و با کشور پاکستان در زمینه اقتصادی و تجاری تبادلاتی صورت گیرد.