ایران در جمع 25 صادرکننده برتر جهان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران گفت: سیستم اقتصادی کشور به واسطه داشتن 400 شرکت برتر که علیرغم تمام محدودیتهای ملی و بینالمللی توانسته است، درصد فروش خود را افزایش دهد به خود میبالد، این در حالی است که یکسال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و چندین سال از اجرای تحریمهای فلج کننده میگذرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شده اما علی رغم آن، این وزارتخانه تلاش کرده است تا سهم ارتباطی خود با این شرکتها را حفظ کند و ارتباط خود با آنها را به نحوی پیش برد که این ادغام خللی در امور مربوطه به آنها وارد نکند.
وی تصریح کرد: ایران در رتبهبندیهای جهانی جزو بیست قدرت اقتصادی دنیا و در جمع 25 صادرکننده برتر جهان قرار میگیرد، ضمن اینکه ایران جزو 30 کشور برترین کشورهای صادر کننده مواد غذایی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایران هم اکنون در فهرست 20 کشور برتر دنیا در تولید برخی صنایع مادر همچون فولاد، مس و خودرو قرار گرفته اما باید توجه داشت زمانی که صحبت از رقابت و رقابت پذیری به میان میآید باید به این نکته توجه داشت که اگر قرار بر رقابت پذیری باشد وضعیت رقابتی داخل بنگاه نیز مد نظر است اما باید به فضای رقابتی خارج از بنگاه نیز توجه داشت.
غضنفری با اشاره به محدودیتهای تجاری و تحریمهایی که در رابطه با ایران وجود دارد، گفت: فروش 100 شرکت برتر ایرانی در سالجاری نسبت به سال گذشته 23 درصد رشد را نشان میدهد، ضمن اینکه در مجموع صادرات 400 شرکت برتر ایران نسبت به سال گذشته 54 درصد رشد داشته است، بنابراین ارزیابیها نشانگر این است که شرکتهای برتر ایرانی به درستی انتخاب شده اند، ضمن اینکه علیرغم تلاطمهای جهانی که بازار فروش را محدودتر کرده است، شرکتهای منتخب ایران سیر صعودی در پیشرفت را تجربه میکند.
وی اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا مسیرهای بهبود فضای کسب و کار را هموار کند و زمینهای را فراهم کند که شرکتهای ایرانی بتوانند سیر صعودی را در رقابت پذیری خود طی کنند اما بخشی از کار نیز به عهده واحدهای تولیدی است چرا که نباید به بهانه مساعد نبودن فضای کسب و کار دست از تلاش بکشند.
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