به گزارش خبرنگار مهر، با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار، مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری و جمعی از اصحاب رسانه، اتاق خبرنگاران ستاد انتخابات استان آغاز به کار کرد.

کمال رستم علی، مسئول کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات مازندران ظهر دوشنبه در حاشیه این مراسم با اعلام اینکه لینک انتخابات در سایت استانداری از مرداد ماه سال جاری به منظور پوشش اخبار انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شد، گفت: تمامی تدارکات لازم برای اطلاع‌رسانی به روز، دقیق و سریع جهت برگزاری انتخابات باشکوه با مشارکت گسترده مردم شریف استان در تمامی 9 حوزه اصلی انتخابیه استان آماده است.

وی، عضویت تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های گروهی در کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات مازندران جهت رسیدن به اهداف این کمیته را موثر دانست و گفت: تمام جریانهای سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی در مازندران برای برگزاری انتخابات باشکوه آماده‌ هستند.

رستم علی با اشاره به اینکه طی هماهنگیهای صورت گرفته با خانه مطبوعات استان از تمامی ظرفیت رسانه های استان استفاده خواهد شد اضافه کرد: تاکنون بیش از 80 خبر در لینک استانداری مازندران مرتبط با انتخابات درج شده است که مورد استفاده رسانه‌ها و فعالان این عرصه در مازندران قرار گرفت.

مسئول کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات مازندران یادآور شد: سامانه پیامک استانداری مازندران به شماره 30002503 آماده دریافت هرگونه اظهار نظر و پیشنهاد درباره مسائل انتخابات از سوی مردم و فعالان انتخابات است.