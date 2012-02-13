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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۲۳

مقام روسی بیان کرد:

قطر غارتگر اموال مردم لیبی /تاراج 50 میلیارد دلار ثروت مردم

قطر غارتگر اموال مردم لیبی /تاراج 50 میلیارد دلار ثروت مردم

یک پایگاه عرب زبان به نقل از یک مقام روسی به اقدامات تجاوزکارانه قطر در لیبی و غارت دارایی های مردم این کشور پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "رسوا شدن قطر توسط روسیه" آورده است: "ویچسلاو ماتوزف" رئیس انجمن دوستی عربی-روسیه در برنامه ویژه الاتجاه المعاکس شبکه الجزیره، قطر را رسوا کرد.

این پایگاه می افزاید: ماتوزف در این برنامه به صراحت اعلام کرد که دزدی اموال مردم لیبی با نظارت قطری ها و از طریق شبه نظامیان سلفی که اوضاع لیبی را در کنترل خود دارند، صورت می گیرد.

پایگاه مذکور بیان کرد: رئیس جمعیت دوستی روسیه-عربی همچنین از اردوگاهی در ترکیه که با پول مردم لیبی اداره می شود پرده برداشت.

این پایگاه در ادامه می افزاید: مردم لیبی از فقر، هرج و مرج، نبود خدمات رسانی، بیکاری و انبوهی از گروههای مسلح رنج می برند و گزارشهای بین المللی از ناپدید شدن حدود 50 میلیارد دلار از دارایی های لیبی خبر می دهند.

کد مطلب 1533079

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