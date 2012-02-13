ایثارگران وارد دسته بندیهای سیاسی نشوند/ایجاد اولین موزه شهدا در اردبیل

سرهنگ ذکی الله خوشبخت روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نباید اجازه دهیم دسته بندی سیاسی همانند خوره به جان رزمندگان و ایثارگران بیافتد.

وی با انتقاد از برخی شائبه های مطرح شده مبنی بر دسته بندی سیاسی در جمع آوری آثار شهدا و ایثارگران اضافه کرد: در جمع آوری آثار رزمندگان، ایثارگران و شهدا بر اساس دسته بندیها ترشرویی نکرده ایم.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یادآور شد: در اجرای طرح جمع آوری آثار شهدا و ایثارگران تنها سوابق دوران دفاع مقدس افراد مورد توجه بوده و هیچ مرزبندی سیاسی در بین نیست.

جمع آوری بیش از 30 هزار اثر شهدا در اردبیل

وی با اشاره به جمع آوری 30 هزار اثر شهدا در سطح استان تصریح کرد: تاکنون از آثار جمع آوری شده دهها جلد کتاب، فیلم و عکس تدوین کرده ایم و می دانیم که چندین برابر آثار جمع آوری شده در خانه های شهدا و ایثارگران نگهداری می شود.

خوشبخت با بیان اینکه به دلیل عدم همکاری و گرانفروشی مطاع در سال 89 توفیق چندانی در جمع آوری آثار شهدا نداشتیم، متذکر شد: برخلاف سال گذشته در سال 90 کارهای خوبی در این مقوله انجام شده که حاصل آن چاپ چهار جلد کتاب و آماده انتشار بودن چهار جلد کتاب دیگر است که تا پایان سال منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به عدم همکاری رزمندگان ارتش در جمع آوری آثار شهدا و رزمندگان، عنوان کرد: نیروهای ارتشی برای گردآوری مجموعه و فعالیتهای دیگر این حوزه همکاریهای لازم را انجام نمی دهند به همین دلیل تاکنون خاطرات کمی از رزمندگان ارتشی منتشر شده است.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان از ایجاد اولین موزه ویژه شهدا با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و دیگر دستگاههای استان خبر داد و گفت: موزه شهدا در ساختمان قبلی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد می شود و هم اکنون در مرحله طراحی و اجرا است.

وی با بیان اینکه در چینش موزه از خانواده شهدا کمک گرفته می شود، تاکید کرد: خانواده های شهدا که آثار آنها را دارند بهتر از هر فرد دیگری می توانند برای طراحی موزه شهدا کمک کنند.

ایجاد موزه دفاع مقدس اردبیل طرح ملی عنوان شد

خوشبخت همچنین با اشاره به موزه دفاع مقدس در اردبیل اضافه کرد: عملیات احداث موزه دفاع مقدس در شورابیل آغاز شده و تامین اعتبار آن نیز که از برنامه های سفر سوم هیئت دولت به اردبیل بود در سفر اخیر قطعی شد.

وی با بیان اینکه اعتبارات موزه دفاع مقدس اردبیل به صورت ملی تصویب شده است، تاکید کرد: در معاونت راهبردی ریاست جمهوری از طرح موزه دفاع مقدس دفاع و بیش از اعتبارات پیش بینی شده تصویب کردیم و در حال حاضر طبق ماده 215 موزه دفاع مقدس استان به صورت ملی تصویب شده است.

خوشبخت، پایان عملیات سازه موزه دفاع مقدس را اواخر سال 91 یا سال 92 اعلام کرد و متذکر شد: در محتوی و موزه آرایی نیازمند یاری خانواده شهدا و ایثارگران هستیم که اگر این همکاری نباشد در موزه آرایی با فقر محتوی روبرو می شویم.

وی با بیان اینکه خانواده شهدا با در اختیار گذاشتن کلکسیون شهدا در زیبا سازی موزه مساعدت می کنند، گفت: اتفاقات زشت و زیبایی که برای شهدا اتفاق افتاده می تواند به زیبایی در موزه شهدا مورد استفاده قرار گیرد.

خوشبخت با اشاره به تعطیلی عملیات اجرایی موزه به دلیل شرایط نامساعد جوی افزود: سال 90 در کنار اعتبارات ملی، اعتبارات استانی قابل توجهی به بنیاد اختصاص یافت و در حال حاضر سه میلیارد ریال اعتبار موجود است و از نظر اعتبار جاری کمبودی نداریم.

وی با بیان اینکه پس فرستادن اعتبارات به صندوق کشوری عیب بزرگی است، یادآور شد: وقتی اعتباری به یک استان داده می شود و بنیاد باید آن را در جای مناسبی هزینه کند تا خروجی ماندگاری داشته باشد.

استانداران قبلی اردبیل برای بنیاد سنگ اندازی کردند

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان با انتقاد از عدم همکاری استاندارهای قبلی در اجرای طرحهای بنیاد گفت: استانداران قبلی در عین حال که بومی بودند نه تنها برای اجرای طرحهای مصوب به ویژه موزه دفاع مقدس با بنیاد همکاریهای لازم را نداشتند بلکه در مواقعی سنگ اندازی می کردند و بنیاد مجبور بود در دوران آنها دست به عصا حرکت کند.

وی شرایط همکاری را در حال حاضر مثبت ارزابی کرد و متذکر شد: هم اکنون همکاری مجموعه استانداری بیش از دوره های قبلی است و به دلیل این دید مثبت طرحهای بسیاری در زمینه شهدا در استان به اجرا گذاشته شده است.

تندیس شهید باکری شباهتی به این شهید ندارد



خوشبخت همچنین با انتقاد از طراحی تندیس شهید باکری افزود: تصویر شهید باکری که در یادمان بنیاد حفظ آثار وجود دارد تفاوت زیادی با تندیس این شهید والامقام دارد.

وی اضافه کرد: حرکت شهرداری اردبیل جهت طراحی و نصب تندیس شهید باکری در میدان باکری اردبیل حرکت قابل تقدیری بوده و حاصل تلاش هنرمندان تا اندازه ای شبیه شهید باکری است اما این شباهت زیاد و در خور توجه نیست.



وی با بیان اینکه نصب تندیس و نمادهای شهدا در دیگر شهرهای استان نیز باید رواج پیدا کند، تصریح کرد: تندیس شهید عمران همرنگ با تامین اعتبار طراحی شده بود که طی مراسم باشکوه در شهر رضی نصب شد و تندیس شهید محمود بنی هاشم هم بزودی با همکاری شهرداری و فرمانداری مشگین شهر تهیه و در ورودی این شهر نصب می شود.



خوشبخت با انتقاد از نامناسب بودن تندیس شهید مرحمت بالازاده در شهرستان گرمی عنوان کرد: تلاش می شود تندیس شهید بالازاده در شان و منزلت این شهید تولید و با تندیس کنونی تعویض شود.



وی با اشاره به نامگذاری بزرگراههای اردبیل به نام شهدا افزود: نامگذاری بزرگراههای اردبیل بنام بزرگراه شهدا جزو برنامه ها و حرکات در خور شان شهدا بود و سعی می شود بزرگراههای خروجی شهر هم به نام سرداران شهید نامگذاری شود.