به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که اجرای دوباره آن از روز 26 بهمن ماه از سر گرفته می‌شود، به مدت 12 شب مهمان تالار مولوی خواهد بود. همچنین نمایش "مخزن" روز یکشنبه 30 بهمن‌ماه یک اجرا ویژه عکاسان دارد که این اجرا راس ساعت 16 انجام خواهد شد.

اجرای نمایش "مخزن" از روز 26 دی‌ماه در تالار مولوی آغاز شد و بعد از 11 اجرا به دلیل برگزاری سی‌امین جشنواره تئاتر فجر متوقف شد که از روز چهارشنبه بار دیگر از سرگرفته می‌شود. این نمایش در طول اجراهای میزبان هنرمندانی همچون خشایار دیهیمی‌، علیرضا مشایخی‌، جلال ستاری‌، لاله تقیان‌، رضا کیانیان، محمدرضا اصلانی‌، حسین پاکدل، باران کوثری‌، رویا نونهالی‌،‌ حسین کیانی‌، سیدمحمد بهشتی‌، محمد یعقوبی‌، محمدامیر یاراحمدی و‌ گلاب آدینه‌ بوده است.

در این نمایش بازیگرانی همچون محمدصادق ملکی، مجید آقاکریمی و امیر قنبری با همراهی ریحانه خاتمی به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین علیرضا مشایخی با ساخت قطعه‌ای موسیقی، گروه اجرایی نمایش "مخزن" را همراهی می‌کند. پگاه خورطلب دستیار کارگردان این نمایش است و طراحی پوستر و بروشور را مازیار تهرانی بر عهده دارد.

گروه سازنده دکور را بیتا صمیمی‌زاد، فرشاد جعفری و حسین نعمت‌الهی تشکیل می‌دهند. اشکان پیر دل‌زنده و مهدی نصرتی نیز به عنوان عکاس با اجرای این نمایش همکاری دارند. مسئول هماهنگی مجید لروند و منشی صحنه ریحانه خاتمی است. قرار است احسان فلاحت‌پیشه و علی هاشمی از پشت صحنه این نمایش یک فیلم مستند بسازند.

نمایش "مخزن" که تابستان 81 با همین بازیگران در تالار مولوی اجرا شده بود، داستان دو برادر است که در پمپ بنزینی کار می‌کنند. پدر آنها قصد دارد با خانواده جدیدش برای همیشه آنها را ترک کند و....