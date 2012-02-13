دانشگاه باعث استقلال و اشتغالزایی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی در آیین افتتاحیه اولین نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کارآفرینی در رابطه با دانشگاه‌ها و مراکز عالی اظهار داشت: در حال حاضر استان اصفهان بیش از 100 دانشگاه در خود جای داده است .

استاندار اصفهان گفت: دانشگاه همان دارالفنون بصورت مدرن است و دانشگاه و مراکز عالی باعث رشد و تکامل یک کشور می شود .

وی با اشاره به اهمیت کارآفرینی و اشتغال در کشورگفت: مقوله دانشگاه باعث استقلال، خودکفایی و اشتغالزایی در کشور می شود .

ذاکر اصفهانی در رابطه با همزمان برگزار شدن اولین نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کارآفرینی با نمایشگاه دهه فجر تصریح کرد: این نشانگر آن است که دانشگاه ها در پیروزی انقلاب اسلامی و استقلال کشور بی تأثیر نبوده و دانشگاه ها و دانشجویان در راستانی این که جمهوری اسلامی بتواند در راه درست قدم بردارد تلاش بسیار انجام داده اند .

استاندار اصفهان در خصوص سند اشتغال استان یادآور شد: امروزه در بحث سند اشتغال استان، دچار فقدان استراتژیک های کار، تولید، کشاورزی و ... شده ایم و در حال حاظر تمامی مراکز عالی، دانشگاه ها و مراکز اجرایی باید تلاش خود را انجام بدهند تا این فقدان و کمبود در بحث اشتغال استان برطرف شود .

بستر آموزشهای عملی و تئوری در دانشگاه جامع علمی کاربردی فراهم شد

مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی با ایجاد بسترهای مناسب برای آموزشهای عملی و تئوری زمینه توسعه پایدار را به وجود می آورد.

منصور شیشه فروش افزودچنین نمایشگاه‌هایی به مردم آرامش می دهد و باعث می شود تا آنها در جریان اقدامات انجام شده قرار بگیرند.

وی در ادامه افزود: هنگامی که افراد در جریان نمایشگاه قرار می گیرند و به غرفه های مربوطه مراجعه می کنند شاهد دستاورد های خیلی خوب این نمایشگاه هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در رابطه با مدیریت بحران استان تصریح کرد: در زمینه مدیریت بحران دستگاههایی که در این نمایشگاه شرکت کرده اند در راستای مشکلات استان به ویژه مشکل خشکسالی می توانند کمک بزرگی در این راستا به مدیریت بحران استان اصفهان داشته باشند.

شیشه فروش در رابطه با خشکسالی استان اصفهان اظهار داشت: در زمینه خشکسالی جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و منابع طبیعی ،محیط زیست، عشایر و غیره که در این نمایشگاه غرفه داشتند می توانند با راهکارهای مناسب و با مشخص کردن اقدامات دقیق خود در راستای مدیریت خشکسالی و کمبودآب مدیریت بحران استان را در این راه یاری رسانند.

وی در ادامه در راستای تاثیر نمایشگاه بر افکار عمومی تصریح کرد: این گونه نمایشگاه‌ها در نهایت سبب می شود تا مردم بتوانند برای کارهای خود تصمییم گیری و بدانند در چه موقعیت‌های می‌توانند با دستگاه های دولتی و اجرایی همکاری لازم را داشته باشند بنابراین برگزاری این نمایشگاه مشارکت مردم را زیادتر می کند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی نقش موثری در اشتغال زایی دارد

رئیس مرکز آموزش جامع علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی با تدوین رشته‌های مهارتی حاضر در صنایع و معادن و ارکان دولتی و خصوصی می تواند زمینه سازی موثری در اشتغال زایی و توسعه آن داشته است.

سید عباس میر جلیلی اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی با تدوین رشته های مهارتی حاضر در صنایع و معادن و ارکان دولتی و خصوصی می تواند زمینه سازی موثری در اشتغال زایی و توسعه آن داشته است.

رئیس مرکز آموزش جامع علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان در مورد نیاز های واقعی دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی برای کسب شغل، گفت: همکاری و همراهی دولت برای دانش آموختگان و دانشجویان و یاری و مساعدت آنها می تواند از طریق های مختلف مثل واگذاری تسهیلات جهت اشتغال زایی باشد.

وی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی باید با نیاز سنجی از صنایع و مشاغل از آنها بخواهند تا در راستای تامین نیروی انسانی خود از فارغ التحصیلان این دانشگاه استفاده کنند.

میر جلیلی درباره سهم دانش آموختگان علمی کاربردی در فعالیت های بخش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان و کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه دانش آموختگان جامع علمی کاربردی 70 درصد آموزش مهارتی را دارند باید به آنها بها داده شود و استفاده از آنها در بخشهای دولتی و خصوصی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اولویت باشند.

وی در رابطه با نقش نظام علمی کاربردی در کم کردن فاصله شکاف بین علم و صنعت و تجاری سازی علوم اظهار داشت: آن طور که باید و شاید شکاف بین علم صنعت برطرف نشده و هنوز شکاف بین علم و صنعت احساس می شود چون که اگر ما بخواهیم این را ارزیابی کنیم باید به صاحبان صنایع و مشاغل رجوع بکنیم و ببینیم که چه تعداد از دانش آموختگان علمی کاربردی در صنایع فعال هستند.

میر جلیلی یادآورشد: با ارائه دستاوردهای دانش آموختگان و کارآفرینی در بخشهای دولتی و خصوصی به مقامات مسئول کشور ازجمله دولت و مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و همچنین حضور روسای مراکز علمی کاربردی در استانها و شهرستانها در محافل علمی و اجتماعی و گزارش از فعالیتهای علمی کاربردی می توان نظر دولت را به حمایت از اشتغالزایی فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی جلب کرد.