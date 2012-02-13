خصوصی سازی پست در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور در همایش معرفی 100 شرکت برتر ایرانی گفت: با توجه به خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور تحولات بسیار زیادی به لحاظ افزایش میزان فروش شرکت‌ها و رقابت‌پذیر شدن آنها صورت گرفته به نحوی که امسال تعداد شرکت‌های برتر به 28 شرکت ارتقا یافته در حالی که سال گذشته تنها 4 شرکت در گروه فناوری اطلاعات حضور داشتند که این نشان از ارتقای رقابت پذیری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: حضور بخش غیردولتی در این عرصه اتفاق مهمی است و سبب شده که امروز شاهد حضور 4 هزار و 819 اپراتور و شرکت بزرگ و کوچک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات باشیم.

وی تصریح کرد: در عرصه پست نیز تلاش داریم تا خصوصی‌سازی‌ها را رونق دهیم که البته این کار آغاز شده و تلاش می‌شود تا عرصه وسیع پست به دست بخش خصوصی سپرده شود.

تقی پور ادامه داد: شرکت‌های ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در فهرست 100 شرکت برتر ایرانی قرار دارند و البته برنامه پنجم توسعه نیز پیش‌بینی کرده است تا سهم این حوزه در تولید ناخالص داخلی کشور به 5 درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: امروزه در کسب و کارهای اقتصادی کشور موضوع پهنای باند به عنوان یک عامل اصلی لحاظ می‌شود و به همین سبب از سال 88 تاکنون ظرفیت پهنای باند داخلی کشور از 35 به 500 گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: امروزه با بازنگری در اهداف کمی، پیش‌بینی می‌کنیم که با افزایش 4.5 برابری این شاخص را مهیا کنیم.

وی هدفگذاری صورت گرفته برای صادرات خدمات با فناوری اطلاعات را 1.5 درصد کل صادرات غیرنفتی کشور ذکر و تصریح کرد:‌ برنامه ریزی‌ها برای دستیابی به این هدف بزرگ در حال انجام است.