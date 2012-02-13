رسانه ها فضای پرشور برای انتخابات فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر دوشنبه در مراسم آغاز به کار اتاق خبرنگاران ستاد انتخابات مازندران با تاکید بر اینکه فعالیت رسانه‌ها می‌‌تواند جریان انتخابات را وارد فاز شور و شعور انتخاباتی کند، افزود: حضور گسترده در انتخابات از تاکیدات مقام معظم رهبری است که باید سرلوحه کار رسانه‌ها و مجریان انتخابات باشد.

وی، مشارکت گسترده مردم شریف استان در انتخابات آتی را ازجمله رویکردهای اصلی دولتمردان برشمرد و گفت: برای تحقق این مهم، از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی شود.

ابراهیمی افزود: علما، خواص، نخبگان، دانشگاهیان و رسانه های جمعی در گرم نگه داشتن فضای انتخابات و همچنین ایجاد شور و هیجان انتخاباتی، نقش مهم و موثری بر عهده دارند.

وی با اشاره به تهدیدها و تحریمهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: مشارکت گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن و همچنین انتخابات آتی، سبب خنثی شدن تمامی توطئه های سازمان یافته دشمنان علیه انقلاب می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران تاکید کرد: مردم سربلند و با بصیرت ایران اسلامی با مشارکت 98 درصدی در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و 85 درصدی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در دنیا رکورددار و پیشتاز هستند.

وی، برگزاری انتخابات در ایران اسلامی را نمونه‌ای از حضور و مشارکت سیاسی آحاد مردم در انتخابات دانست و افزود: مردم مازندران با مشارکت 86 درصدی در انتخابات ریاست جمهوری دهم نقش مهم و موثری در کشور ایفا کردند.

ابراهیمی اظهار داشت: تایید صلاحیت 70 درصدی داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس نهم از سوی شورای نگهبان بیانگر حاکمیت دموکراسی در نظام مردم سالاری دینی ایران اسلامی است.

معاون استاندار مازندران بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی داوطلبان نمایندگی مجلس نهم تاکید کرد و گفت : نامزدهای نمایندگی مجلس باید از هزینه های کلان پرهیز کنند.