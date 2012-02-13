  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۳۸

ممشتی در گفتگو با مهر:

سه گروه شکار غیرمجاز در گلستان دستگیر شدند

سه گروه شکار غیرمجاز در گلستان دستگیر شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان از شناسایی و دستگیری سه گروه شکارچیان غیر مجاز در استان خبر داد.

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گروه اول در منطقه تنگه گل گارک ملی گلستان به جرم شکار غیرمجاز دو راس بز وحشی خبر داد.

وی اظهار داشت: در این راستا چهار شکارچی دستگیر و از یک قبضه اسلحه غرمجاز برنو کشف شد.

وی عنوان کرد: دومین گروه شکار غیرمجاز شامل یک شکارچی در کردکیو دستگیر شد که یک قطعه پلیکان پاخاکستری را شکار کرده بود.

ممشتی گفت: همچنین سومین گروه شکار غیرمجاز در بندرترکمن دستگیر شدند که شامل پنج شکارچی بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان افزود: از این افارد 26 قطعه چنگر و 18 قطعه ارک سرسبز کشف شده است.

وی بیان داشت: این متخلفان با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.

کد مطلب 1533092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها