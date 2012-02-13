سه گروه شکار غیرمجاز در گلستان دستگیر شدند

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گروه اول در منطقه تنگه گل گارک ملی گلستان به جرم شکار غیرمجاز دو راس بز وحشی خبر داد.
وی اظهار داشت: در این راستا چهار شکارچی دستگیر و از یک قبضه اسلحه غرمجاز برنو کشف شد.
وی عنوان کرد: دومین گروه شکار غیرمجاز شامل یک شکارچی در کردکیو دستگیر شد که یک قطعه پلیکان پاخاکستری را شکار کرده بود.
ممشتی گفت: همچنین سومین گروه شکار غیرمجاز در بندرترکمن دستگیر شدند که شامل پنج شکارچی بوده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان افزود: از این افارد 26 قطعه چنگر و 18 قطعه ارک سرسبز کشف شده است.
وی بیان داشت: این متخلفان با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.
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