به گزارش خبرنگار مهر، علی پناهی مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز گفت: این مرکز با صرف اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال از این پس بهعنوان مدرنترین، تخصصیترین و پیشرفتهترین مرکز اطلاعاتی شهر و شهرداری تبریز عمل خواهد کرد.
وی، راهاندازی و آغاز به کار دیتاسنتر شهرداری تبریز را گامی بلند در راستای مدیریت و تبادل اطلاعات و دادههای اطلاعاتی حوزههای مختلف شهرداری و شهر تبریز برشمرد و خاطرنشان کرد: این مرکز از این پس خواهد توانست با جمعآوری، ذخیرهسازی، تجزیه، تحلیل و تبادل سریع و به موقع اطلاعات و دادههای اطلاعاتی در خدمت سازمانها و مناطق تابعه شهرداری، نهادها و ادارات دولتی و نیز عموم شهروندان تبریزی باشد.
پناهی در ادامه به برخی دیگر از طرحها و پروژههای در دست اجرای این سازمان اشاره و تصریح کرد: تهیه و تدوین سیستم یکپارچه شهرسازی و انتقال سیستم قدیمی تحت ویندوز به سیستم تحت وب، راهاندازی مرکز تماس و ارسال پیام به شهروندان، راهاندازی سامانه مسیریابی برای گردشگران، تدوین برنامه پنج ساله فناوری اطلاعات همسو با برنامه پنج ساله سوم شهرداری تبریز، طراحی سامانه هوشمند حمل و نقل، طراحی کارتهای الکترونیکی شهروندی و راهاندازی پرتال گردشگری تبریز از جمله مهمترین برنامهها و طرحهای در دست اجرای این سازمان به شمار میروند که در آینده نزدیک به بهرهبرداری خواهند رسید.
شهرام دبیری، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز هم در آیین بهرهبرداری از دیتاسنتر، دکل مخابراتی و ارتباطات رادیویی شهرداری تبریز افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز در تمام حوزهها طی سالهای گذشته گامهای بلندی در راستای تحقق اهداف توسعه تبریز برداشته و توانسته است به عنوان شهرداری موفق در سطح کشور عمل کند.
وی لازمه تحقق اهداف توسعه شهری در تمام حوزهها را همگامی با پیشرفتها و فناوریهای روز دنیا دانست و با قدردانی از اقدامات موفق شهرداری تبریز در حوزه ایجاد و توسعه زیرساختهای شهر و شهرداری الکترونیک، راهاندازی مرکز دادههای شهرداری را گامی بلند در زمینه مدیریت یکپارچه و هدفمند اطلاعات در شهر و شهرداری تبریز ارزیابی کرد.
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