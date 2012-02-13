500 هزار نفر در فارس تحت پوشش بیمه تکمیلی ایران هستند

به گزارش خبرنگارمهر، اقدام صابری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به فعالیتهای اخیر بیمه ایران در استان فارس افزود: با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی و اقدام عملی به بحث عدالت محوری، بیمه ایران در استان فارس طی سال جاری قراردادهای مهم و بزرگی را در راستای رفاه مردم بسته است.

وی ادامه داد: 13 شعبه بیمه ایران در سراسر استان فارس خدمات مختلفی را به مردم ارائه می دهند که به غیر از بیمه اجباری مربوط به سازمانهای خدمات درمانی و تامین اجتماعی خدمات بیمه ای مختلفی از طرف بیمه ایران به مردم استان ارایه می شود.

رئیس اداره درمان بیمه ایران در فارس در خصوص نوع بیمه های تکمیلی و ارایه آن به اقشار مختلف این استان، یادآور شد: بحث بیمه قالیبافان از جمله مباحثی بود که طی سالهای گذشته بارها مورد تاکید قرار گرفت که در این خصوص این بیمه را به عنوان یکی از خدمات مهم به قالیبافان ارائه کرده ایم.

وی تصریح کرد: فارس اولین استانی است که بحث بیمه تکمیلی قالیبافان را اجرایی کرده که مرحله اول این طرح در شهر شیراز و در آینده نزدیک شهرستان فسا را پوشش خواهیم داد.

صابری با بیان اینکه با تمامی بیمارستانهای شیراز قرار داد بسته شده، افزود: بیمه تکمیلی قالیبافان از جمله بیمه هایی است که در تمامی مراکز درمان خصوصی و دولتی قابل اعتبار است.

رئیس اداره درمان بیمه ایران در فارس تاکید کرد: بحث بیمه روستائیان از دیگر موارد مورد توجه بیمه ایران در فارس است که در این خصوص نیز بحث بیمه تکمیلی روستائیان را نیز مد نظر قرار داده ایم.