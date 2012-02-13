مشکل قطعی و افت فشار گاز در نوشهر رفع شد

محمدعلی قمی اویلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل برودت هوا و اشکال در ایستگاه کمپوسور گیلان، از روز گذشته شبکه گازرسانی در نوشهر دچار اخلال شد که با تزریق گاز از خطوط شرق مازندران مشکل قطعی و افت فشار گاز تا نیمه‌های شب قبل برطرف شد.

وی با قدردانی از سعه صدر شهروندان و روستاییان نوشهری در شب گذشته بعلت اخلال در فرآیند گرمایشی گفت: هم اکنون هیچگونه نگرانی از بابت افت فشار گاز در شهرستان وجود ندارد.

فرماندار نوشهر افزود: از نیمه شب گذشته پس از رفع افت فشار گاز، اکیپهای فنی مهندسی اداره گاز نوشهر و چالوس با سرعت و تلاش مضاعف برای عملیات هواگیری و تست گاز وارد عمل شدند و تا ظرف چند ساعت آینده تمامی مشترکین از نعمت گاز بهره‌مند خواهند شد.

قمی، از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و تشکیل ستاد بحران شهرستان در ساعات اولیه قطعی گاز خبر داد و گفت: برای رفع دغدغه شهروندان مبنی بر تهیه نان، با فعال شدن واحدهای خبازان بیش از سه هزار قرص نان و هممچنین هزار تخته پتو تهیه شد تا در صورت نیاز در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی تاکید کرد: قطعی و افت فشار گاز، هیچ خللی در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد نکرده است.