کوره های آجرپزی نفس بروجرد را گرفت/ تغییر سوخت به سرانجام نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، معضل آلودگی زیست محیطی کوره های آجرپزی بروجرد سالهاست به یکی از معضلات زیست محیطی این شهر تبدیل شده که در این راستا به همت شرکت گاز استان لرستان طرح گازرسانی به این کوره های آجرپزی آغاز شد.

این در حالیست که هنوز گاز این واحدهای تولیدی کوچک وصل نشده است تا محیط زیست توپ را در این رابطه به زمین شرکت گاز و شرکت گاز نیز توپ را به زمین صاحبان این واحدهای تولیدی بیندازد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان بروجرد در گقتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اجرای طرح صنایع آلاینده شهرستان بروجرد اظهار داشت: امسال براساس طرح پایش صنایع، دودکش های همه کوره های آجرپزی بروجرد مورد آنالیز قرار می گیرد.

امیر ساکت ادامه داد: این در حالیست که این کوره های آجرپزی آلودگی زیادی را برای شهر بروجرد ایجاد می کنند.

وی افزود: در این راستا برنامه تغییر سوخت مصرفی کوره های آجرپزی در دستور کار قرار گرفت که در صورت اجرایی شدن آن بار آلودگی کوره های آجرپزی به شدت کاهش خواهد یافت.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان بروجرد یادآور شد: این در حالیست که با وجود پیگیری های زیادی که صورت گرفته هنوز کار گازرسانی به این واحدها انجام نشده است.

ساکت افزود: با وجود مکاتبات زیادی که در این زمینه صورت گرفته هنوز آلودگی این کوره های آجرپزی پابرجاست و کار عملیاتی انجام نشده است.

این در حالیست که پیش از این نیز مدیرکل محیط زیست استان لرستان با اشاره به مشکل آلودگی کوره های آجرپزی بروجرد برای مردم بخش جهان آباد گفته بود که این کوره ها زندگی را برای مردم مشکل کرده اند.

محمد حسین بازگیر با بیان اینکه در حال حاضر مشکل آلودگی کوره های آجرپزی در خرم آباد و بروجرد وجود دارد، ادامه داد: تغییر نوع سوخت کوره های آجرپزی به خصوص در جهان آباد شهرستان بروجرد ضروری است.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان با تاکید بر خسارات این واحدها به محیط زیست طبیعی و انسانی، به آغاز احداث خط انتقال گاز به این کوره ها اشاره کرده و از شرکت گاز استان لرستان خواسته بود که نسبت به تسریع در بهره برداری از این خط انتقال اقدام کند.

با این تفاسیر شرکت گاز شهرستان بروجرد اظهارات دیگری دارد. رئیس شرکت گاز بروجرد معتقد است که کار گازرسانی به محل کوره ها انجام شده ولی خود متولیان کوره ها اقدام به گرفتن انشعاب گاز نمی کنند.

گیتی فر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: شبکه گازرسانی به کوره های آجرپزی بروجرد انجام شده و در این راستا دو ایستگاه نیز برای این واحدهای آجرپزی نصب و راه اندازی شده است.

وی افزود: در حال حاضر مشکل ما این است که خود کوره های آجرپزی اقدام به گازکشی به محل واحدها نمی کنند.

این مسئول تصریح کرد: هزینه گازکشی به محل کوره های آجرپزی را باید خود صاحبان کوره ها بپردازند نه شرکت گاز!

به هر روی به نظر می رسد محیط زیست با اهرم های نظارتی که در دست دارد باید زمینه تغییر سوخت کوره های آجرپزی بروجرد را فراهم کند وگرنه این معضل زیست محیطی همچنان ادامه خواهد داشت.