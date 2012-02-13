جشنواره ورزشهای بومی در هشتجین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان خلخال ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه این جشنواره مهمترین هدف برگزاری آن را احیا بازیهای بومی و محلی و فراهم سازی زمینه های سالم رقابتی و فضای مفرح عنوان کرد

به گفته علی رستگار در این جشنواره 60 نفر از بانوان در گروههای سنی مختلف با پوشش محلی به رقابت پرداختند.

وی یکی از بازیهای محلی مهم و پر طرفدار این منطقه را بازی "زو" عنوان کرد و افزود: بازی "زو" در گروههای 5 یا 6 نفره برگزار می شود و با لغزاندن چوب بر روی سطح صاف آغاز و بازنده به جای سر دادن چوب آن را به اشتباه پرتاب کرده و از دور مسابقات خارج می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان خلخال همچنین از برکزاری جشنواره سالانه سازه های برفی در هشتجین خبر داد و یادآور شد: این جشنواره همه ساله در بهمن ماه برگزار می شود که امسال همزمان با ایام شکوهمند پیروزی انقلاب و دهه فجر این جشنواره در محل تپه های باستانی هشتجین برگزار شد.

وی عنوان کرد: در این جشنواره علاقه مندان به صورت انفردی یا گروهی پیکره یا سازه هایی را از برف درست کردند که به لحاظ طراحی و استحکام بسیار قابل توجه و مطلوب بود.

رستگار با اشاره به حضور 300 نفر از علاقه مندان در این جشنواره متذکر شد: این مهم نشانگر استقبال از پتانسیلهای محلی و منطقه ای و نیاز به برنامه ریزیهای گسترده در این حوزه دارد.