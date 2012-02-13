سالانه 3264 کیلومتر بزرگراه، راه و راه آهن ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد دوشنبه در مراسم بهره برداری از طرح های راه سازی جنوب سیستان و بلوچستان با حضور رئیس جمهور اظهار داشت: در این دولت توسعه بزرگراه ها در مقایسه با دولت های گذشته 2.8 برابر، راهها 3.6 برابر راه آهن 1.7 برابر و راه های روستایی 1.9 برابر شده است.
وی گفت: زیرساخت های حمل و نقل از مهم ترین شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه ای محسوب می شود.
وی افزود: این دولت در استان سیستان و بلوچستان اقدامات بسیار زیادی را در حوزه راه ها انجام داده به طوری که از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: دولت نهم و دهم فقط در جنوب سیستان و بلوچستان 461 کیلومتر راه روستایی احداث کرده است.
وی گفت: ساخت و توسعه پروژه های زیرساختی و مهم حمل و نقل کشور به ویژه در استان سیستان و بلوچستان با هدف تکمیل کریدور شمال ـ جنوب و برقراری ارتباط مناسب و سریع تر با سایر نقاط کشور و نیز به منظور احیای مسیر ترانزیت به آسیای میانه و کشورهای جنوب خلیج فارس و پاکستان و هند از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
وی همچنین افزود: راه آهن چابهار - زاهدان - مشهد در بودجه امسال و سال آینده کشور سهم اعتبار قابل توجهی دارد.
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