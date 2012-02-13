کرمانشاه دارای گسترده ترین شبکه تردد شمار جاده ای غرب کشور است

به گزارش خبر گزاری مهر، بهمن خسروانی گفت: هم اکنون اطلاعات ترددبه ناوگان در34 محوراستان به صورت مکانیزه و24 ساعته جمع آوری واز طریق بستر ارتباطی مرکز استان مخابره می شود.

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر تمام راه های شریانی وترانزیتی استان به دستگاه های ترددشماربر خط مجهز و هدف از اجرای این طرح دستیابی به آمارلحظه ای تردددرسطح محور های مواصلاتی استان است.

خسروانی گفت: شناسایی پدیده های جاده ای نظیر بالا بودن نرخ جریان تردد، انسداد مسیر و برنامه ریزی برای افزایش ضریب ایمنی سفرهای جاده ای از دیگر اهداف این برنامه است.

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان کرمانشاه تصریح کرد: از ابتدای مهرماه تاکنون بیش از 22 میلیون وسیله نقلیه از سطح راه های استان تردد کرده که 21درصد آن راناوگان سنگین به خود اختصاص داده است.

ایجاد بستر جابجایی ایمن مسافران اولویت اصلی سازمان حمل و نقل است

بهمن خسروانی گفت: در بازدید از وضعیت پایانه مسافربری شهید کاویانی ضمن نشست با مسئولان تشکلهای صنفی در بخش مسافر با اشاره به ساماندهی بیشتر حمل و نقل عمومی، برون شهری با تاکید بر نظارت و تسریع در انجام اقدامات مناسب با سیاست های سازمان راهداری وحمل وجاده ای وایجاد بستر حمل ونقل ایمن وروان آن رااز اولویت اصلی اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان کرمانشاه عنوان کرد.

خسروانی گفت: همچنین هماهنگی لازم به منظور استفاده از ظرفیتهای موجود ودر صورت نیاز استفاده از ناوگان کمکی برای جابه جایی مسافران وآماده سازی پایانه ها ی مسافر بری برای استقبال وهمچنین سرویس دهی مناسب به مسافران پیش بینی شده است.

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: با توجه به ایام پایانی سال پیش بینی برای خودروهای در راه مانده وهمچنین آماده سازی مجتمع های خدماتی رفاهی استان از اولویتهای امور اجرایی در ایام مذکور توسط اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان کرمانشاه است.

هفت زخمی در حوادث رانندگی استان کرمانشاه

طی 24 ساعت گذشته وقوع هفت فقره تصادف منجر به جرح در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه ، هفت زخمی برجای گذاشت.

یکی از تصادفها در محدوده استحفاظی پاسگاه "دینور" شهرستان "صحنه" به وقوع پیوست که در این حادثه بعلت واژگونی یکدستگاه تریلر اسکانیا راننده خودرو مجروح شد.

راننده 40 ساله کامیون که اهل و ساکن شهرستان بیجار استان کردستان است، توسط تیم فوریتهای پزشکی به مراکز درمانی اعزام شد.

طی 24 ساعت گذشته و در شش حادثه منجر به جرح دیگر در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه ، شش نفر دیگر مجروح شده و روانه بیمارستان شدند.

میهمانان نوروزی را با زیبا سازی شهرمان مفرح کنیم

سید دادوش هاشمی استاندار عصر یکشنبه در جلسه ساماندهی رودخانه قره سو که در استانداری برگزار شد خطاب به مسؤلین ذیربط اظهار داشت: تمام تلاشتان را به کار گیرید که برای ایام نوروز، حاشیه رودخانه قره سو دارای چشم انداز زیبایی برای گردشگران و میهمانان نوروزی باشد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای ساماندهی حاشیه رودخانه قره سو گفت: ساماندهی این رودخانه نقش مهمی در زیباسازی و ایجاد مکانی مفرح برای شهروندان کرمانشاهی خواهد داشت از این رو اجرای این پروژه را با جدیت پیگیری و دنبال می کنیم.

هاشمی با بیان اینکه پیمانکار و مشاور این طرح اجرای آن را بصورت جدی دنبال می کند، گفت: هر پروژه ای که اجرای آن با جدیت دنبال شود و از پیمانکار قوی و توانمندی نیز برخوردار باشد مجموعه استانداری نیز با جدیت از آن حمایتهای لازم را به عمل می آورد.

وی افزود: عملیات اجرایی ساماندهی قره سو از این پس با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت و تلاش می‌شود که بخشهایی از این پروژه برای خدمات دهی به مسافران نوروزی تا ایام تعطیلات عید نوروز آماده شود.

جلسه کمیسیون ماده پنج عصر دیروز در استانداری بر گزار شد

جلسه کمیسیون ماده پنج با حضور مهندس سید دادوش هاشمی استاندار و اعضای ذیربط در استانداری برگزار شد.

در این جلسه مصوباتی در خصوص تعریض خیابان مدرس، رفع مشکلات ترافیک شهر کرمانشاه، زیباسازی بافتهای فرسوده شهر کرمانشاه و نکاتی از این قبیل مطرح و مورد دستور کار جلسه قرار گرفت.

در این جلسه به تعداد بیش از 50 پرونده مربوط به ساخت و ساز شهر کرمانشاه رسیدگی شد.