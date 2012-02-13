جشنواره هنرهای تجسمی فجر مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر ظهر دوشنبه در افتتاحیه این مراسم گفت: از بین آثار ارسال شده 271 اثر به بخش نهایی راه یافته که در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد نوشهر به نمایش گذاشته شده است.

حجت الاسلام حسن توپا حیدری اضافه کرد: این آثار در بخش‌های نقاشی، پوستر، عکاسی، حجم، سفال و سرامیک، کاریکاتور، تذهیب و نگارگری ارائه شد.

وی افزود: به نفرات برتر تا سوم هر رشته جوائز نقدی اهدا خواهد شد و در مجموع 21 نفر مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر با اشاره به نقش هنر و هنرمند در شکل‌گیری و تثبیت انقلاب اسلامی یادآور شد: توقع انقلاب از هنر و هنرمند ملتزم و متعهد آن است که با نگاه زیباشناختی خود در مسیر تبیین ارزشهای دینی و حماسی انقلاب اسلامی گام بردارد.

وی تصریح کرد: در اولین جشنواره هنرهای تجسمی فجر مازندران تلاش شده تا فرصت‌های حضور هنرمندان ارزش‌مدار و متعهد به انقلاب به نمایش گذاشته شود.

نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجر مازندران از 24 تا 27 بهمن در نگارخانه فرهنگ و ارشاد نوشهر برقرار است و در مراسم اختتامیه از نفرات برتر تجلیل خواهد شد.