محمدرضا کشوری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: دیدار این هفته صبای قم با پرسپولیس تهران در هفته نهم از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور که پیش از این قرار بود 15:30 روز چهارشنبه برگزار شود با 45 دقیقه زودتر در قم به انجام می رسد در حالی که از حساسیت‌های زیادی برخوردار است و تلاش تیم ما این است که سه امتیاز را در خانه حفظ کند.



نگاه مدعیان به جدال صبا و پرسپولیس



وی ادامه داد: چشم و نگاه بسیاری از تیم‌های رقیب ما در بالای جدول رده بندی و همچنین علاقمندان به فوتبال به این دیدار دوخته خواهد شد و امیدوارم صبای قم در روزی خوب بتواند بازی مطلوبی را برابر پرسپولیس تهران به نمایش بگذارد.



وی با بیان اینکه دو بازیکن صبای قم در این دیدار از همراهی تیم محروم هستند، اضافه کرد: با توجه به اخطارهایی که در هفته‌های اخیر بازیکنان از داوران می‌گیرند، محرومیت چهره‌های مطرح تیم ما چیز جدیدی نیست و این هفته هم دو بازیکن محروم داریم.



محرومیت مدافع و هافبک جوان صبای قم



سرپرست تیم فوتبال صبای قم ادامه داد: اولین بازیکن محروم تیم فوتبال صبای قم در دیدار هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برابر پرسپولیس تهران، رامین رضائیان است که به دلیل دریافت کارت زرد سوم در دیدار برابر تیم فوتبال فولاد خوزستان در هفته بیست و پنجم مسابقات لیگ برتر فوتبال، از همراهی صبای قم در این دیدار محروم خواهد بود.



وی عنوان کرد: دیگر بازیکن غایب تیم فوتبال صبای قم در این دیدار میلاد نوری است که این بازیکن نیز به دلیل سه اخطاره شدن در دیدار هفته گذشته مقابل فولاد خوزستان در بازی عصر چهارشنبه مقابل پرسپولیس تهران نمی‌تواند صبای قم را همراهی ‌کند.



بازگشت کاشی و صادقی به ترکیب صبای قم



کشور‌ی‌فرد با بیان اینکه صبای قم در دیدار هفته گذشته مقابل فولاد خوزستان نیز دو بازیکن محروم داشت، افزود: مرتضی کاشی که به دلیل سه اخطاره بودند در هفته بیست و پنجم لیگ برتر بازی تیم ما در مقابل فولاد را از دست داده بود به این بازی می‌رسد.



وی یاد آور شد: همچنین اکبر صادقی هافبک بازیگردان تیم ما که بعد از رفع مصدومیت به روزهای اوج خود بازگشته است، در دیدار با فولاد خوزستان به دلیل سه اخطاره بودن محروم بود اما در این دیدار به جای میلاد نوری بازیکن اصلی تیم صبا خواهد بود.



دیدار صبا و پرسپولیس از ساعت 14:45



سرپرست تیم فوتبال صبای قم در ادامه با اشاره به وضعیت تیم صبای قم در آستانه این دیدار حساس اظهار داشت: تمرینات تیم ما تا روز قبل از مسابقه با نظم و برنامه‌ریزی خوب کادر فنی با حضور تمام بازیکنان تیم در شرایط خوبی برای ارائه بازی خوب مقابل پرسپولیس تهران ادامه خواهد داشت.



وی تصریح کرد: این بازی به خودی خود از حساسیت‌های زیادی در هفته بیست و ششم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برخوردر است و همین موضوع سبب شده تا بازیکنان ما از نظر روحی در شرایط مطلوبی باشند، ضمن اینکه از نظر جسمانی نیز خوشبختانه تیم به مرز آمادگی خوبی رسیده است.



گفتنی است: دیدار صبای قم و پرسپولیس تهران از ساعت 14:45 دقیقه عصر چهارشنبه بیست و ششم بهمن ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود.

