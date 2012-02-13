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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

مهدوی در گفتگو با مهر :

کالاهای نمایشگاه های بهاره استان البرز باید باکیفیت باشد

کالاهای نمایشگاه های بهاره استان البرز باید باکیفیت باشد

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز بر کیفیت کالاهای نمایشگاه بهاره سال جاری تاکید کرد.

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: کالاهای نمایشگاه های بهاره سال جاری در استان البرز باید با کیفیت باشد.

وی ادامه داد: غرفه داران نمایشگاه های بهاره باید از لحاظ عرضه کالاهای باکیفیت با یکدیگر رقابت کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: تولیدکنندگان داخلی استان البرز در سال جاری در نمایشگاه های بهاره حضور پر رنگی خواهند داشت که کیفیت و قیمت اجناس به دلیل عرضه مستقیم کالا مناسب است.

مهدوی اضافه کرد: تولید کنندگان استان حاضر در نمایشگاه های بهاره در کنار یک رقابت سالم باید بر سلیقه مشتری خود و همچنین ارائه کالا و خدمات با کیفیت و مرغوب تاکید داشته باشند.

کد مطلب 1533111

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