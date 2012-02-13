کالاهای نمایشگاه های بهاره استان البرز باید باکیفیت باشد

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: کالاهای نمایشگاه های بهاره سال جاری در استان البرز باید با کیفیت باشد.



وی ادامه داد: غرفه داران نمایشگاه های بهاره باید از لحاظ عرضه کالاهای باکیفیت با یکدیگر رقابت کنند.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: تولیدکنندگان داخلی استان البرز در سال جاری در نمایشگاه های بهاره حضور پر رنگی خواهند داشت که کیفیت و قیمت اجناس به دلیل عرضه مستقیم کالا مناسب است.



مهدوی اضافه کرد: تولید کنندگان استان حاضر در نمایشگاه های بهاره در کنار یک رقابت سالم باید بر سلیقه مشتری خود و همچنین ارائه کالا و خدمات با کیفیت و مرغوب تاکید داشته باشند.