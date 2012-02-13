چهل و دومبن جایگاه عرضه CNG در کردستان افتتاح شد

فریدون یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: چهل و دومین جایگاه عرضه CNG در استان کردستان به بهره برداری رسید که انتظار می رود با عملی شدن این مهم و بهره برداری از طرح ها و جایگاه های در دست ساخت شاهد کاهش صف در جایگاه های عرضه گاز در کردستان باشیم.

وی عنوان کرد: چهل و دومین جایگاه عرضه گاز استان کردستان در شهرستان دهگلان و به همت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی این استان و در زمینی به مساحد دو هزار متر مربع احداث و به بهره برداری رسید.

مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی استان کردستان افزود: این جایگاه دارای چهار دیسپنسر دونازله است که باظرفیت 2000 متر معکب در ساعت توانایی تامین سوخت 200 خوردرو را دارد و در صورت نیاز می توان به ظرفیت این جایگاه افزود.

یاسمی با اشاره به هزینه یک میلیارد و 500 میلیون تومانی که توسط شرکت ملی پخش فراورده های نفتی برای ساخت این جایگاه هزینه شده است، یادآور شد: این جایگاه زمینه اشتغالزایی برای هفت نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر عملیات احداث 9 باب جایگاه دیگر عرضه سوخت CNG نیز دراستان کردستان در دست اقدام است که انتظار می رود در نیمه اول سال آینده تمامی این 9 جایگاه مورد بهره برداری قرار گیرد.

